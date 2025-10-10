पंजाबी गायक नीरज साहनी को मिली धमकी, 1 करोड़ 20 लाख की मांगी रंगदारी
मोहाली में पंजाबी गायक नीरज साहनी से पाकिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा के नाम पर 1.20 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है। साहनी ने पुलिस को बताया कि उन्हें एक विदेशी नंबर से वीडियो कॉल आया, जिसमें रिंदा ने पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी। इससे पहले पंजाबी गायक मनकीरत औलख को भी ऐसी धमकी मिली थी।
जागरण संवाददाता, मोहाली। पाकिस्तान से आतंकी हरविंदर रिंदा के नाम से पंजाबी गायक और प्रोड्यूसर नीरज साहनी से 1.20 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है। साहनी ने मोहाली पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि छह अक्टूबर की दोपहर उनके फोन पर विदेशी नंबर से वीडियो कॉल आया।
कॉल करने वाले ने खुद को हरविंदर रिंदा बताया और कहा कि वह पाकिस्तान से बोल रहा है। उसने उनसे एक करोड़ 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। उसने कहा कि अगर अपनी और परिवार की जान प्यारी है तो एक करोड़ का इंतजाम कर लो, नहीं तो सभी को जान से मार देंगे। पंजाबी गायक मनकीरत औलख को भी रंगदारी के लिए धमकी दी गई थी।
