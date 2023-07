Project K First Look: 21 तारीख को सबके सामने आएगी 'प्रोजेक्ट के' से पूरी कास्ट की झलक, बढ़ी फैंस की बेसब्री

नई दिल्ली, जेएनएन। Project K First Look: 'आदिपुरुष' के बाद अब जल्द ही साउथ सुपरस्टार प्रभास फिल्म 'प्रोजेक्ट के' में नजर आने वाले हैं। नाग अश्विन के निर्देशन में बनी ये एक मल्टीस्टारर फिल्म है। इस फिल्म में तेलुगु स्टार प्रभास और बॉलीवुड क्वीन दीपिका पादुकोण की जोड़ी पहली बार इस फिल्म में नजर आएगी।

बीते दिन मंगलवार को 'प्रोजेक्ट के' से दीपिका पादुकोण का लुक सामने आया था। अब हाल ही में मेकर्स फैंस की बेसब्री को बढ़ाते हुए नजर आए। उन्होंने हाल ही में एक पोस्टर शेयर किया, जिसे शेयर करते हुए मेकर्स ने बताया कि फिल्म से पूरी कास्ट का फर्स्ट लुक कब सामने आ रहा है।

फिल्म 'प्रोजेक्ट के' साई-फाई फिल्म है, जिसमें दीपिका पादुकोण और प्रभास के अलावा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और साउथ सुपरस्टार कमल हासन भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। दीपिका के लुक के बाद अब वैजयंती मूवीज ने हाल ही में एक और नया पोस्टर अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है।

इस पोस्टर में शेयर करते हुए मेकर्स ने ट्वीट कर लिखा, "हमारे हीरो का उदय 01:23:45:67 मिनट पर होगा । प्रोजेक्ट के से रिबेल स्टार प्रभास के फर्स्ट लुक के देखने के लिए तैयार हो जाइए"। प्रभास का पोस्टर तो फैंस के सामने आ चुका है, लेकिन अब 21 तारीख को पूरी टीम को एक साथ देखने के लिए फैंस बेसब्र हो उठे हैं।

The rise of our Hero at 01:23:45:67 PM (IST)💥

Stay sharp for the first look of the Rebel star #Prabhas from #ProjectK. pic.twitter.com/GansSoWZou— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) July 19, 2023