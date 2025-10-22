Language
    Priyanka Chopra की ये मूवी है निक जोनस की फेवरेट, विदेशी दोस्तों को देते हैं देखने की सलाह

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:25 AM (IST)

    प्रियंका चोपड़ा जोनस (Priyanka Chopra) ने हाल ही में लंदन में दिवाली मनाई। एक्ट्रेस ने सात समंदर पार से रोशनी से भरे इस त्योहार की झलकियां अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कीं। ब्रिटिश वोग को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने त्योहार के प्रति अपने प्रेम और उस बॉलीवुड फिल्म के बारे में खुलकर बात की जिसकी अक्सर निक जोनस तारीफ करते हैं।

    Hero Image

    निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस (Priyanka Chopra Jonas) को ऐसे ही नहीं देसी गर्ल कहा जाता है। एक्ट्रेस भले ही विदेश में रह रही हों लेकिन अपनी संस्कृति का सम्मान करना और तीज-त्योहार रखना वो आज भी नहीं भूलीं। हाल ही में उन्होंने लंदन में दीवाली मनाई।

    किस बॉलीवुड फिल्म को दी देखने की सलाह

    अब ब्रिटिश वोग के साथ बातचीत में, अभिनेत्री ने त्योहार के प्रति अपने प्रेम, विदेश में अपने दोस्तों को सिखाई गई परंपराओं और अपने दोस्तों को उन्होंने कौन सी बॉलीवुड फिल्म देखने की सलाह दी इस पर खुलकर बात की।

    जब प्रियंका से पूछा गया कि वह उन लोगों को उनकी कौन सी फिल्म देखने की सलाह देंगी जिन्होंने उनके काम को नहीं देखा है? इस पर प्रियंका ने एक दिलचस्प सुझाव दिया।

    निक जोनस को बहुत पसंद है एक्ट्रेस की ये मूवी

    प्रियंका ने कहा,"मैं ये बात सिर्फ इसलिए जानती हूं क्योंकि जिन लोगों ने कोई बॉलवुड मूवी नहीं देखी या उसके बारे में उतना नहीं जानते उन्हें निक मेरी एक फिल्म देखने की सलाह देते हैं। निक को मेरी मूवी 'दिल धड़कने दो' बहुत पसंद है और मेरे ज़्यादातर दोस्त जिन्होंने बॉलीवुड फिल्में नहीं देखी हैं, उन्हें यह फिल्म बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है कि यह एक अच्छी फिल्म है।"

    सुकून देते हैं त्योहार

    दीवाली प्रियंका के लिए क्यों खास है और वो इसे कैसे मनाना पसंद करती हैं इस पर भी उन्होंने बात की। प्रियंका ने कहा, यह मेरे लिए एकता और आशा का प्रतीक है। साथ ही, यह आशा की खुशी भी है क्योंकि यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ थोड़ा अजीब और उथल-पुथल भरा है, मुझे लगता है कि यह मुझे बहुत सुकून देता है।"

    विदेश में कैसे मनाती हैं दीवाली?

    विदेश में रहने वाली अपनी दोस्तों के साथ अपनी देसी परंपराओं को साझा करते हुए प्रियंका ने कहा, "मेरे घर में एक बहुत ही सुंदर मंदिर है और हम पूजा करते हैं, खासकर दिवाली पर। मेरे कई विदेशी दोस्त भी पूजा में मेरे साथ शामिल होते हैं। मैं अपने कई दोस्तों को गिफ्ट में ढेर सारे भारतीय कपड़े देती हूं। अचार एक ऐसी चीज है जिससे मैंने हाल ही में अपने कई दोस्तों को परिचित कराया है।"

