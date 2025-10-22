Priyanka Chopra की ये मूवी है निक जोनस की फेवरेट, विदेशी दोस्तों को देते हैं देखने की सलाह

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस (Priyanka Chopra Jonas) को ऐसे ही नहीं देसी गर्ल कहा जाता है। एक्ट्रेस भले ही विदेश में रह रही हों लेकिन अपनी संस्कृति का सम्मान करना और तीज-त्योहार रखना वो आज भी नहीं भूलीं। हाल ही में उन्होंने लंदन में दीवाली मनाई।

किस बॉलीवुड फिल्म को दी देखने की सलाह अब ब्रिटिश वोग के साथ बातचीत में, अभिनेत्री ने त्योहार के प्रति अपने प्रेम, विदेश में अपने दोस्तों को सिखाई गई परंपराओं और अपने दोस्तों को उन्होंने कौन सी बॉलीवुड फिल्म देखने की सलाह दी इस पर खुलकर बात की।

सुकून देते हैं त्योहार दीवाली प्रियंका के लिए क्यों खास है और वो इसे कैसे मनाना पसंद करती हैं इस पर भी उन्होंने बात की। प्रियंका ने कहा, यह मेरे लिए एकता और आशा का प्रतीक है। साथ ही, यह आशा की खुशी भी है क्योंकि यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ थोड़ा अजीब और उथल-पुथल भरा है, मुझे लगता है कि यह मुझे बहुत सुकून देता है।"