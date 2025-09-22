Shah rukh Khan को थप्पड़ मारने के बाद टेंशन में आ गई थी एक्ट्रेस, कैमरामैन बोला- 'अब लड़कियां तुमसे नफरत...'

फिल्म जोश के सेट पर एक घटना में अभिनेत्री प्रिया गिल को शाहरुख खान को थप्पड़ मारना था। प्रिया को इस सीन को करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। शाहरुख ने खुद प्रिया से कहा कि वे उन्हें थप्पड़ मारें लेकिन प्रिया ऐसा नहीं कर पा रही थीं। इस बात से प्रिया बहुत टेंशन में आ गईं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म इंडस्ट्री में शूटिंग के दौरान कलाकारों के साथ अक्सर ऐसा कुछ घटित हो जाता है जो उन्हें उम्रभर याद रहता है। कभी-कभी ये यादें फिल्म की सफलता या पुरस्कारों से जुड़ी होती हैं, तो कभी सेट पर घटी किसी अप्रत्याशित घटना से। ऐसा ही एक किस्सा 'जोश' के सेट का है जोकि शाह रुख खान से जुड़ा हुआ है।

फिल्म 'जोश' में शाह रुख खान की को-एक्टर, प्रिया गिल ने एक बार एक ऐसी घटना का खुलासा किया जिससे उन्हें सेट पर पूरी तरह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। उन्होंने एक सीन याद किया, जिसमें उन्हें शाह रुख को थप्पड़ मारना था और जो एक साधारण शॉट होना था, वह उनके करियर के सबसे अजीब और अविस्मरणीय पलों में से एक बन गया।

शाह रुख को थप्पड़ नहीं मार पा रही थीं प्रिया अभिनेत्री प्रिया गिल ने लेहरें को दिए एक पुराने इंटरव्यू में अपने सबसे शर्मनाक पल का खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि जोश के एक गाने की शूटिंग के दौरान उन्हें शाह रुख को थप्पड़ मारना था और कई बार कोशिश करने के बावजूद, निर्देशक नहीं माने। उन्होंने याद किया कि उस सीन की शूटिंग के दौरान, शाह रुख ने खुद उनसे कहा था कि मारो, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकीं।