बॉलीवुड के इस खूंखार विलेन से अपनी पत्नियां छुपाते थे लोग, फिल्मो में हीरो बनने की चाहत नहीं हो पाई पूरी

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड में जितना हीरो फेमस होते हैं उतना ही विलेन की भी चर्चा होती है। खासकर 20-80 दशक के विलेन का अलग ही क्रेज था जिन्हें आज भी लोग जानते हैं। उस वक्त के ज्यादातर विलेन की एक्टिंग इतनी नेचुरल होती थी कि लोग उनसे सच में नफरत करने लगते थे। इन्हीं में से एक विलेन ऐसा भी है जिसका खौफ रियल लाइफ में भी था और इतना कि लोग इन्हें बाहर देखकर अपनी पत्नियां छुपा लेते थे।

कौन था ये विलेन? हम बात कर रहे हैं प्रेम चोपड़ा की, जिन्होंने काफी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। प्रेम चोपड़ा वैसे तो फिल्मों में हीरो बनने की ख्वाहिश लेकर आए थे लेकिन उन्हें विलेन बनने का मौका मिला और उन्होंने इसे भी बड़े पर्दे पर बखूबी निभाया। एक्टर ने कई फिल्मों में खलनायक के किरदार निभाए जिन्हें कोई नहीं भूल सकता।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया उन्होंने बताया, 'हां, मुझे देखते ही मर्द अपनी बीवियों को छिपा लेते थे। मैं अक्सर उनसे बात करने जाता था और जब उन्हें पता चलता था कि मैं भी एक आम आदमी हूं, और उनमें से किसी से भी कम नहीं, तो उन्हें हमेशा हैरानी होती थी। उस समय दर्शकों को सचमुच लगता था कि मैं अपने किरदारों की तरह ही रियल लाइफ में भी हूं। लेकिन मैंने इसे हमेशा इसे एक तारीफ की तरह लिया। इसका मतलब था कि मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूं'।

23 सिंतबर 1935 में लाहौर में जन्मे प्रेम चोपड़ा आज अपना 90 वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके पिता की ख्वाहिश थी कि वे डॉक्टर या आईएएस ऑफिसर बने लेकिन प्रेम को थिएटर में दिलचस्पी थी। उन्होंने एक पंजाबी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की जिसका टाइटल चौधरी सरनैल सिंह था। यह फिल्म हिट रही थी। उन्हें बड़ा ब्रेक 1964 में रिलीज हुई फिल्म वो कौन थी से मिला। इसमें उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया था।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया हीरो बनना चाहते थे प्रेम प्रेम चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए कहा था, 'ज्यादातर अभिनेताओं की तरह, मैं भी शुरुआत में हीरो बनना चाहता था। शुरुआत में मैंने कुछ पंजाबी फिल्मों में लीड रोल निभाए, जो अच्छी चलीं। लेकिन जिन हिंदी फिल्मों में मैं हीरो या मुख्य किरदार में था, वे उतनी सफल नहीं रहीं। अगर आपकी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, तो आपको इस इंडस्ट्री में ज्यादा मौके नहीं मिलते। फिर मुझे नेगेटिव रोल ऑफर हुए जिन्हें मैंने निभाया और उनका जादू चल गया।