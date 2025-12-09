Prem Chopra Health Update: 90 की उम्र में प्रेम चोपड़ा ने इस गंभीर बीमारी को दी मात, दामाद ने शेयर किया बड़ा अपडेट
Prem Chopra Health Update: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और अब उनके दामाद शरमन जोशी ने उनकी हेल्थ पर एक बड़ा अपडेट ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर एक्टर प्रेम चोपड़ा के मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती होने के कुछ हफ्ते बाद, उनके दामाद एक्टर शरमन जोशी ने उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी दी। जिसमें बताया गया कि प्रेम चोपड़ा की तबीयत ठीक नहीं हैं
प्रेम चोपड़ा का थी ये गंभीर बीमारी
शरमन जोशी ने बताया कि प्रेम चोपड़ा को गंभीर एओर्टिक स्टेनोसिस का पता चला था और उनका TAVI प्रोसीजर सफल रहा, जो बिना ओपन-हार्ट सर्जरी के सिकुड़े हुए एओर्टिक वाल्व को ठीक करने का एक तरीका है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रेम चोपड़ा जल्दी ठीक हो गए और अब घर वापस आ गए हैं।
यह भी पढ़ें- Prem Chopra के दामाद शरमन जोशी का रोहित रॉय से क्या है फैमिली कनेक्शन?
दामाद शरमन जोशी ने शेयर की हेल्थ अपडेट
शरमन ने डॉ. नितिन गोखले और डॉ. रविंदर सिंह राव से मिले बेहतरीन इलाज के लिए अपने परिवार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि डॉ. राव ने TAVI प्रोसीजर को सफलतापूर्वक किया और डॉ. गोखले की गाइडेंस से उन्हें कॉन्फिडेंस मिला। उनकी एक्सपर्टीज ने पक्का किया कि इलाज आसानी से हो और प्रेम चोपड़ा जल्दी ठीक हो गए।
एक्टर जीतेंद्र गए थे हॉस्पिटल में मिलने
शरमन ने हॉस्पिटल से कुछ फोटो भी शेयर कीं, जिनमें प्रेम चोपड़ा अपने डॉक्टरों के साथ हेल्दी दिख रहे थे। तस्वीरों में वेटरन एक्टर जीतेंद्र भी दिखे, जिससे पता चलता है कि वे हॉस्पिटल में प्रेम चोपड़ा से मिलने गए थे। नवंबर की शुरुआत में, प्रेम चोपड़ा को सीने में जकड़न की वजह से लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और एक हफ्ते बाद 15 नवंबर को उन्हें छुट्टी दे दी गई थी।
प्रेम चोपड़ा 23 सितंबर, 2025 को 90 साल के हो गए। भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर ऑन-स्क्रीन विलेन में से एक प्रेम चोपड़ा ने 380 से ज्यादा फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग और खास, स्टाइलिश विलेन के तौर पर बॉलीवुड में अपने लिए एक यादगार जगह बनाई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।