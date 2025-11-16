धर्मेंद्र के बाद सही सलामत घर पहुंचे Prem Chopra, 7 दिन बाद हॉस्पिटल से मिली छुट्टी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा को शनिवार रात लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई। 90 वर्षीय प्रेम चोपड़ा को 8 नवंबर को सीने में जकड़न और अन्य उम्र संबंधी बीमारियों के कारण मुंबई के इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

दामाद ने दी हेल्थ अपडेट प्रेम चौपड़ा के दामाद विकास ने मीडिया से इस खबर की पुष्टी की कि वे सही सलामत घर लौट आए हैं। विकास ने पहले हमें बताया था कि प्रेम चोपड़ा को एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी हालत कभी गंभीर नहीं हुई। उन्होंने बताया कि सीने में संक्रमण और दिल की मौजूदा स्थिति के कारण डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी थी।

6 दशकों से ज्यादा रहा अभिनेता का करियर 90 साल के अभिनेता का करियर छह दशकों से भी ज्यादा लंबा है और इसमें 380 से ज्यादा फिल्में शामिल हैं। वे हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे लोकप्रिय खलनायकों में से एक हैं। उनके शुरुआती करियर में कुछ पॉजीटिव भूमिकाएं भी शामिल हैं, लेकिन उन्हें मनोज कुमार की 'उपकार' (1967) और राजेश खन्ना की 'दो रास्ते' (1969) जैसी फिल्मों में उनके नकारात्मक किरदारों के लिए बड़ी पहचान मिली।