PM Modi Oath Ceremony: मोदी के शपथ ग्रहण पर रजनीकांत ने जताई खुशी, कहा- लगातार तीसरी बार सत्ता संभालना बड़ी उपलब्धि

रजनीकांत (Rajinikanth on Modi's 3rd Term) ने कहा, ''मैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होऊंगा। यह बहुत ही ऐतिहासिक घटना है... लगातार तीसरी बार पद ग्रहण करना नरेंद्र मोदी की बड़ी उपलब्धि है, उन्हें मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। लोगों ने एक मजबूत विपक्ष चुना, जो है लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ संकेत है।''

#WATCH | Delhi: Actor Rajinikanth says, "I am going to take part in the swearing-in ceremony... It is a very historic event. I congratulate PM Modi Ji for becoming the prime minister for the consecutive third time..." pic.twitter.com/zdcrdZ2kSm— ANI (@ANI) June 9, 2024