शूजीत सरकार ने 8 घंटे शिफ्ट में Deepika Padukone का किया सपोर्ट, कहा- 'मुझे पूरी कहानी नहीं...'
दीपिका पादुकोणपिछले दिनों खासकर 8 घंटे शिफ्ट की वजह से सुर्खियों में रही। हाल ही में 'कल्कि 2898 एडी' के निर्माताओं ने फिल्म के सीक्वल से दीपिका के बाहर होने की घोषणा करके इसे और हवा दे दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रोजेक्ट 'प्रतिबद्धता का हकदार' है, जिससे विवाद और बढ़ गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीपिका पादुकोण को हाल ही में दो प्रोजेक्ट्स से बाहर कर दिया गया। इनमें संदीप वांगा रेड्डी की स्पिरिट और प्रभास के साथ कल्कि पार्ट 2 शामिल है। पिछले महीने, वैजयंती मूवीज़ ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की थी कि दीपिका अब कल्कि 2898 ईस्वी के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी,क्योंकि उनकी फिल्म ज्यादा कमिटमेंट मांगती है।
पीकू में दीपिका के साथ कर चुके हैं काम
दीपिका 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड कर रही थी लेकिन मेकर्स को ये मंजूर नहीं था। प्रशंसकों ने इस पैटर्न को तुरंत नोटिस किया और वर्किंग कंडीशन्स और अभिनेताओं की सीमाओं को लेकर बातचीत फिर से शुरू हो गई। इस बीच, दीपिका के साथ 'पीकू' में काम कर चुके निर्देशक शूजित सरकार उनके बचाव में आगे आए।
यह भी पढ़ें- 'किसी से उसका जुनून...' Deepika Padukone को 'Spirit' से बाहर करने पर सुरवीन चावला का बयान, दी एक खास सलाह
फिक्की फ्रेम्स 2025 में डीएनए से बात करते हुए, जहां उन्होंने अश्विनी अय्यर तिवारी, राम माधवानी और राहुल मित्रा के साथ ओटीटी और एआई के साथ बॉलीवुड की कहानी में बदलाव पर एक सत्र में भाग लिया, शूजित ने इस स्थिति पर खुलकर अपनी राय रखी।
मैं सम्मान करता हूं - शूजीत
उन्होंने कहा, "मैं हर व्यक्ति के व्यक्तिगत फैसलों का सम्मान करता हूं। मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि मुझे नहीं पता कि पूरी कहानी क्या है।"
अभिनेताओं द्वारा सीमाएं तय करने के विचार पर शूजित ने कहा, "यह ठीक है, हमें व्यक्ति की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। तो, उसकी पूरी इज्जत करनी चाहिए। मैं करता हूं।''
साल 2024 में हुआ था दुआ का जन्म
इस बीच, दीपिका जिन्होंने 2024 में अपनी पहली संतान, बेटी दुआ का स्वागत किया, मदरहुड और करियर को बैलेंस कर रही हैं। इन दिनों वह शाह रुख खान अभिनीत फिल्म किंग की तैयारी कर रही हैं।
इसके अलावा वो एक पैन इंडिया में भी नजर आने वाली हैं, जिसका संभावित शीर्षक AA22xA6 है, जिसमें उनके साथ अल्लू अर्जुन और निर्देशक एटली होंगे।
यह भी पढ़ें- Deepika Padukone के 8 घंटे शिफ्ट डिमांड के विवाद में कूदीं Sonakshi Sinha, कहा- 'कई एक्टर्स ने मुझसे कम काम...'
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।