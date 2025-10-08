शूजीत सरकार ने 8 घंटे शिफ्ट में Deepika Padukone का किया सपोर्ट, कहा- 'मुझे पूरी कहानी नहीं...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीपिका पादुकोण को हाल ही में दो प्रोजेक्ट्स से बाहर कर दिया गया। इनमें संदीप वांगा रेड्डी की स्पिरिट और प्रभास के साथ कल्कि पार्ट 2 शामिल है। पिछले महीने, वैजयंती मूवीज़ ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की थी कि दीपिका अब कल्कि 2898 ईस्वी के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी,क्योंकि उनकी फिल्म ज्यादा कमिटमेंट मांगती है।

पीकू में दीपिका के साथ कर चुके हैं काम दीपिका 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड कर रही थी लेकिन मेकर्स को ये मंजूर नहीं था। प्रशंसकों ने इस पैटर्न को तुरंत नोटिस किया और वर्किंग कंडीशन्स और अभिनेताओं की सीमाओं को लेकर बातचीत फिर से शुरू हो गई। इस बीच, दीपिका के साथ 'पीकू' में काम कर चुके निर्देशक शूजित सरकार उनके बचाव में आगे आए।