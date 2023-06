Pasoori Nu: 'गाने का कत्ल कर दिया इन्होंने...', पसूरी का रीमेक लोगों को नहीं आया पसंद, सोशल मीडिया पर फजीहत

नई दिल्ली, जेएनएन। Satyaprem Ki Katha Song Pasoori Nu Social Media Reaction: : कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की अपकमिंग फिल्म सत्यप्रेम की कथा अपने लेटेस्ट ट्रैक को लेकर चर्चा बटोर रही है। हाल ही में मेकर्स ने फिल्म में पसूरी गाने के रीमेक को जोड़ने की बात कही थी। वहीं, सोमवार को इसे पसूरी नु नाम से रिलीज कर दिया गया है। हालांकि, सोशल मीडिया पर गाने को ज्यादा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है।

सत्यप्रेम की कथा, पसूरी की अनाउंसमेंट से ही सोशल मीडिया पर फजीहत झेल रही है। फिर भी लोगों को उम्मीद थी कि शायद आरिजीत सिंह की आवाज कोई जादू कर जाए। ऐसे में फैंस पसूरी नु का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गाना सामने आने के बाद ये लोगों को कुछ खास पसंद नहीं नहीं आ रहा है। आइए जानते हैं नेटीजन्स ने पसूरी नु को कैसे रिएक्शन दिए है...

पसूरी नु को कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है। जहां गाने को रिव्यू करते हुए एक यूजर ने कहा, "अरिजीत सिंह नाक से क्यों गा रहे हैं ? उनकी आवाज के साथ क्या हुआ है ? क्या ये अली सेठी की आवाज कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं ?"

एक अन्य यूजर ने कहा, "इनको वकाई जहर पी लेना चाहिए, गाने का कत्ल करने के बाद।" सत्यप्रेम की कथा की लीड एक्टर्स कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की बात करते हुए एक यूजर ने कहा, "मैं आप दोनों से प्यार करता हूं, लेकिन आप लोगों ने ओरिजिनल पसूरी गाने को बर्बाद कर दिया है। ये जैसा था वैसे ही परफेक्ट था।"

अरिजीत सिंह के एक फैन ने ट्विटर पर रिएक्ट करते हुए कहा, "अरिजीत सिंह कम से कम इतना तो कर सकते थे कि वो इस गाने को गाने से इनकार कर देते, क्यों अरितीज ? ना गाने के लिरिक्स अच्छे है और ना ही विजुअल फिर क्या जरूर पड़ गई थी इसे गाने की। इस बकवास गाने से बाहर निकलने के लिए मुझे अरिजीत के पुराने गाने सुनने की जरुरत है।"

The least Arijit Singh could've done, was to say "NO" to sing that crap. Why Arijit?

What was the compulsion to sing that song? Neither the Lyrics nor the visuals were Good.

My ear needs to listen to Arijit's previous songs to get over this crap.#SatyaPremKiKatha #PasooriNu— 𝗞𝗘𝗦𝗛𝗔𝗕 (@vegbiriyani) June 26, 2023