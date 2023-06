Pasoori: अरिजीत सिंह के 'पसूरी नु' गाने को सुन खराब हुआ पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का दिमाग, यूं निकाली भड़ास

Shoaib Akhtar Reacts On Pasoori Remake In Satyaprem Ki Katha कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्यप्रेम की कथा का नया गाना पसूरी नु सुर्खियों में बना हुआ है। फिल्म का ये लेटेस्ट ट्रैक 2022 के सुपरहिट गाने पसूरी का रीमेक है। इसलिए इसे थोड़ी फजीहत भी झेलनी पड़ रही है। वहीं अब पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी पूसरी के रीमेक पर रिएक्ट किया है।

Shoaib Akhtar Reacts On Pasoori Remake In Satyaprem Ki Katha, Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। Shoaib Akhtar Reacts On Pasoori Remake In Satyaprem Ki Katha: सत्यप्रेम की कथा का लेटेस्ट ट्रेक पसूरी नु चर्चा में बना हुआ है। मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का ये गाना रिलीज किया है, जो साल 2022 में आए सुपरहिट सॉन्ग पसूरी का रीमेक है। पसूरी नु की रिलीज के बाद से ही गाने और मेकर्स दोनों की फजीहत हो रही है। ओरिजिनल सॉन्ग को पसंद करने वाले सोशल मीडिया पर अरिजीत सिंह के पसुरी नु को लगातार ट्रोल कर रहे है। वहीं, अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी पसूरी के रीमेक पर रिएक्ट किया है। क्या बोले शोएब अख्तर ? पसूरी के ओरिजिनल गाने को पाकिस्तान के सिंगर अली सेठी और शे गिल ने गाया है। वहीं, कोक स्टूडियो ने इसे प्रेजेंट किया है। ऐसे में पासूरी के रीमेक पर पाकिस्तान से लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। अब शोएब अख्तर ने ट्विटर पर रिएक्ट करते हुए मजेदार कमेंट किया है। उन्होंने ट्वीट किया, "ऐ की पसूरी पाई ऐ (यह क्या आफत है)।" Aye ki pasoori paayi ay. June 27, 2023 लोगों ने शोएब के ट्वीट पर किया रिएक्ट शोएब अख्तर के इस ट्वीट पर नेटिजन्स लगातार रिएक्ट कर रहे हैं। क्रिकेटर के पोस्ट को अब तक लगभग 6000 लोग लाइक कर चुके है। पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने कहा, "बेड़ा गर्क करके रख दिया।" वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा, "पाकिस्तान के पसूरी का पसूरा कर दिया इन्होंने।" कब रिलीज होगी फिल्म ? सत्यप्रेम की कथा के बारे में बात करें तो ये 28 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म को समीर विद्वांस डायरेक्टर कर रहे हैं। वहीं, साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है। कार्तिक और कियारा की हिट जोड़ी सत्यप्रेम की कथा में भूल भूलैया 2 की सुपरहिट जोड़ी कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन लीड रोल में हैं। इनके अलावा फिल्म में सुप्रिया पाठक कपूर, गजराज राव, सिद्धार्थ रंदेरिया, अनुराधा पटेल, राजपाल यादव, निर्मित सावंत और शिखा तल्सानिया भी अहम किरदारों में हैं।

Edited By: Vaishali Chandra