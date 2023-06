'थोड़ा गाली खा लेंगे...', Pasoori के रीमेक पर हुई ट्रोलिंग तो अरितीज ने तोड़ी चुप्पी, गाना गाने की बताई वजह

नई दिल्ली, जेएनएन। Arijit Singh Reveals Why He Said Yes To Passori Remake: अरिजीत सिंह का लेटेस्ट ट्रैक पसूरी नु चर्चा में बना हुआ है। सिंगर ने ये गाना फिल्म सत्यप्रेम की कथा के लिए गाया है। हालांकि, बॉलीवुड के नंबर 1 सिंगर को इस गाने के लिए जबरदस्त ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है। अब उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और पसूरी का रीमेक गाने के पीछे की वजह बताई है।

सत्यप्रेम की कथा के मेकर्स ने हाल ही में फिल्म में पसूरी गाने के रीमेक को शामिल करने की बात कही थी। तब से मेकर्स अपने इस फैसले के लिए ट्रोलिंग झेल रहे थे। वहीं, इस बवाल के बीच कल गाना रिलीज कर दिया गया, लेकिन लोगों को ये कुछ खास पसंद नहीं आया। यहां तक कि मेकर्स पर ओरिजिनल गाने को बर्बाद करने का भी आरोप लगा।

अरिजीत ने क्यों गाया पूसरी नु

पसूरी नु को लेकर लग रहे इन आरोपों के बाद अरिजीत सिंह ने चुप्पी तोड़ते हुए खुलासा किया कि इस गाने को गाने के लिए हामी उन्होंने एक खास वजह से भरी थी। सिंगर ने बताया कि गाने के मेकर्स ने उनसे वादा किया कि वो जरूरतमंद बच्चों के लिए चल रहे स्कूल को साल भर के लिए फंडिंग देंगे। इसलिए वो गाने के लिए 'थोड़ा गाली खा लेंगे।'

अरिजीत का पोस्ट

अरिजीत सिंह ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, "मेकर्स ने मुझसे वादा किया कि वो जरुरतमंद बच्चों के स्कूल को एक साल के लिए फंडिंग देंगे,जो ज्यादा जरूरी चीज है... थोड़ा गाली खा लेंगे। अरिजीत की इस खुलासे के बाद गाने की ट्रोलिंग करने वाले भी अब पसुरी नु को सपोर्ट करने लगेंगे।"

Sir why not reject a song like that as a no. 1 singer of Bollywood?— No one significant (@WeJustStardust) June 26, 2023

अरिजीत को मिला फैंस का सपोर्ट

सिंगर के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने कहा, “धन की कमी कहा है आपको। कुछ मैगजीन्स के अनुसार आप सबसे अमीर सिंगर्स में से एक हैं।" एक अन्य यूजर ने कहा, “इतना बुरा नहीं है सर.... बहुत अच्छा है। बस ये 2- 4 दिन रहेगा चर्चा में फिर सब यहीं सुनेंगे। ये इसी तरह काम करता है, लेकिन ओरिजिनल ही करना रीमेक से बचना।''

फैंस ने दी दुआएं

एक फैन ने कहा, “आपको कोई क्या गाली देगा सर आप लीजेंड हैं। आप इतने लोगों की मदद कर रहे हो फंड दे कर, गाली देने वाले भी शांत हो जाएंगे, लेकिन आप अपना ऐसे ही मदद करते रहना। जो दूसरे की मदद करते हैं भगवान उसकी मदद करते हैं। नफरत करने वालों को भगवान देख लेंगे।”