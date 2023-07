SatyaPrem Ki Katha में 'पसूरी' रीमेक पर डांसर शीमा करमानी ने किया रिएक्ट, बोलीं- 'मुझे ये कल्चर पसंद नहीं है'

Pasoori Dancer Sheema Kermani Reacts On Its Remake कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की सत्यप्रेम की कथा रिलीज के साथ ही चर्चा में बनी हुई है। हालांकि रिलीज के पहले फिल्म के गाने पसूरी नु को काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ गई थी। ये पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग पसूरी का रीमेक है जिसे अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार ने गाया है।

Pasoori Dancer Sheema Kermani Reacts On Its Remake, Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। Pasoori Dancer Sheema Kermani Reacts On Its Remake: सत्यप्रेम की कथा बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर रही है। फिल्म रिलीज के कुछ दिनों में ही करोड़ों कमा चुकी है। सत्यप्रेम की कथा पिछले काफी समय से खबरों में बनी हुई है। इनमें सबसे ज्यादा हाइलाइट फिल्म के रीमेक सॉन्ग पसूरी नु को मिली। हालांकि, इस गाने को तारीफ से ज्यादा ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। अब ओरिजिनल गाने पसूरी की डांसर शीमा करमानी ने गाने के रीमेक पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें गानों के रीमेक का कल्चर ही पसंद नहीं है। शीमा ने सवाल भी पूछा कि जो चीज पहले बन चुकी है और अच्छी है तो उसे फिर से बनाने की क्या जरूरत है। क्या बोलीं शीमा करमानी ? शीमा करमानी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, "मुझे रीमेक कल्चर ज्यादा पसंद नहीं है। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो इसका फायदा यह है कि युवा भी पुराने आइकॉनिक गाने सुन रहे हैं। यह अच्छी बात है। निजी तौर पर मैं इसके खिलाफ हूं।" कौन हैं शीमा करमानी ? शीमा करमानी पाकिस्तानी की एक पॉपुलर डांसर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने भरतनाट्यम समेत कई डांस फॉर्म में पारंगत हासिल है। वो तहरीक-ए-निस्वान कल्चर एक्शन ग्रुप की संस्थापक हैं। शामी महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए भी जानी जाती हैं। किसने गाया रीमेक ? पसूरी के रीमेक की बात करें तो इसे टी- सीरीज ने गाने को तैयार किया है। वहीं, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार ने गाने को अपनी आवाज दी है। ओरिजिनल पसूरी को अली सेठी और शे गिल ने गाया है, जिसे पाकिस्तान के कोक स्टूडियो ने तैयार किया था। गूगल मोस्ट प्लेयड सॉन्ग पसूरी साल 2022 का ब्लॉकबस्टर सॉन्ग है। गाने को इतने ज्यादा व्यूज मिले थे कि गूगल ने इसे अपने प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा सुने गए गानों की लिस्ट में नंबर वन पोजीशन दी थी। यहां तक कि मोस्ट पॉपुलर कोरियन बैंड के-पॉप भी पसूरी के बाद था।।

