बिना कपड़ों के सड़क पर दौड़ पड़ी थी 80's की ये एक्ट्रेस, रहस्यमयी तरीके से हुई थी मौत
प्यार में इंसान सब सुध-बुध भूल जाता है। ऐसा ही हाल 80 के दशक की एक फेमस एक्ट्रेस का हुआ था, जो बिना कपड़ों के अपने ब्वॉयफ्रेंड के पीछे सड़क पर दौड़ पड़ी थी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शोहरत सिनेमा की वह डगर है, जिसपर हर फिल्म कलाकार चलना चाहता है। कई बार शोहरत पाकर फिल्मी सितारे चकाचौंध में खो जाते हैं, तो कुछ संतुलन बनाने के बाद भी पिछड़ जाते हैं। इसी आधार पर आज हम आपको हिंदी सिनेमा के एक ऐसी लेडी सुपरस्टार के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हर किसी के दिल पर राज करती थीं।
80 के दशक की उस एक्ट्रेस से जुड़ा आज एक रोचक किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं, जब वह हसीना बिना कपड़ों के अपने ब्वॉयफ्रेंड के पीछे सड़क पर दौड़ पड़ी थी। आइए जानते हैं कि वह कौन सी अभिनेत्री थीं।
इस एक्ट्रेस से जुड़ा ये किस्सा
जिस अभिनेत्री के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, उनकी निजी जिंदगी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं रही थी। जितनी जल्दी उनको फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम मिला, ठीक उतनी ही तेजी से उनका डाउन फॉल हुआ। वह एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि परवीन बाबी थीं। जी हां परवीन को 80s की लेडी सुपरस्टार के तौर पर जाना जाता था।
उनका नाम फिल्ममेकर महेश भट्ट के साथ भी जुड़ा रहा था। एक मीडिया इंटरव्यू में महेश ने अपने और परवीन के रिश्ते की पुष्टि की थी। इसी दौरान उन्होंने अभिनेत्री को लेकर एक शॉकिंग किस्सा साझा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था-
"एक बार मैं परवीन को मोटिवेट कर रहा था और उनसे बातें कर रहा था। क्योंकि उसको किसी बात का डर था कि कोई उसे मारने वाला है। वह ये कहती थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इस डर को खत्म करने के लिए मैं उसे समझा रहा था, लेकिन तभी वह मेरी बात पर गौर करने की बजाय बाथरूम में चली गई, जिसे देखकर मैं गुस्से में घर से बाहर आ गया। तभी वह मेरी पीछे सड़क पर दौड़ती हुई आई, लेकिन उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। ये देखकर मैं उसको तुरंत ही घर के अंदर ले गया।"
इस तरह से महेश भट्ट ने परवीन बॉबी से जुड़ा एक हैरान करने वाला किस्सा सुनाया। बता दें कि महेश परवीन के प्यार में इतने खो गए थे कि वह अपना घर छोड़कर उनके साथ लिव इन में रहने लग गए थे।
रहस्यमयी तरीके से हुई थी मौत
परवीन बॉबी का निधन आज भी सिनेमा जगत के लिए एक रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और हाई डायबिटीज की वजह से हुआ था। उनका शव कई दिनों घर में पड़ा रहा था और बदबू आने के बाद उसकी पड़ताल हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक परवीन को पैरानॉयड सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी भी थी, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर वह काफी परेशान रहती थीं।
