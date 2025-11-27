बिना कपड़ों के सड़क पर दौड़ पड़ी थी 80's की ये एक्ट्रेस, रहस्यमयी तरीके से हुई थी मौत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शोहरत सिनेमा की वह डगर है, जिसपर हर फिल्म कलाकार चलना चाहता है। कई बार शोहरत पाकर फिल्मी सितारे चकाचौंध में खो जाते हैं, तो कुछ संतुलन बनाने के बाद भी पिछड़ जाते हैं। इसी आधार पर आज हम आपको हिंदी सिनेमा के एक ऐसी लेडी सुपरस्टार के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हर किसी के दिल पर राज करती थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

80 के दशक की उस एक्ट्रेस से जुड़ा आज एक रोचक किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं, जब वह हसीना बिना कपड़ों के अपने ब्वॉयफ्रेंड के पीछे सड़क पर दौड़ पड़ी थी। आइए जानते हैं कि वह कौन सी अभिनेत्री थीं।

इस एक्ट्रेस से जुड़ा ये किस्सा जिस अभिनेत्री के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, उनकी निजी जिंदगी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं रही थी। जितनी जल्दी उनको फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम मिला, ठीक उतनी ही तेजी से उनका डाउन फॉल हुआ। वह एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि परवीन बाबी थीं। जी हां परवीन को 80s की लेडी सुपरस्टार के तौर पर जाना जाता था।

उनका नाम फिल्ममेकर महेश भट्ट के साथ भी जुड़ा रहा था। एक मीडिया इंटरव्यू में महेश ने अपने और परवीन के रिश्ते की पुष्टि की थी। इसी दौरान उन्होंने अभिनेत्री को लेकर एक शॉकिंग किस्सा साझा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था-

इस तरह से महेश भट्ट ने परवीन बॉबी से जुड़ा एक हैरान करने वाला किस्सा सुनाया। बता दें कि महेश परवीन के प्यार में इतने खो गए थे कि वह अपना घर छोड़कर उनके साथ लिव इन में रहने लग गए थे।