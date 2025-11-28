20 साल में पहली बार ...Archana Puran Singh ने परमीत सेठी के लिए जाहिर किया प्यार, एक्टर की छूट गई हंसी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह इन दिन व्लॉगिंग में बिजी हैं। एक्ट्रेस और उनकी पूरी फैमिली को हंसी ठिठोली और मजेदार व्लॉग्स की वजह से और भी पसंद किया जाता है। उनके पति परमीत सेठी, बेटे आर्यमान और आयुष्मान मिलकर साथ में इसे तैयार करते हैं। परमीत और अर्चना की शादी को 33 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी भी दोनों एक-दूसरे को रोस्ट करने में पीछे नहीं हैं।

अर्चना ने किया प्यार का इजहार अपने एक लेटेस्ट व्लॉग में फैमिली ने डोसा बनाने की चुनौती ली, जिसके दौरान अर्चना ने परमीत के साथ कुछ हंसी-मजाक किया और मजाक में कहा कि 20 साल बाद पहली बार उन्हें अपने पति से प्यार हो गया है। इसके बाद परमीत का रिएक्शन देखने लायक था।

डोसा बनाने का रखा था कॉम्पटीशन इसके बाद परमीत उन्हें मजेदार जवाब देते हुए कहते हैं कि ये सब सिर्फ कैमरे के लिए करती है। दोनों टीमों द्वारा परफेक्ट डोसा बनाने की कई नाकाम कोशिशों के बाद, शुरुआत में कोई भी टीम एक भी डोसा ठीक से नहीं बना पाई। आर्यमान और आयुष्मान जहां शांति से डोसा बना रहे थे, वहीं अर्चना और परमीत पूरे समय झगड़ते रहे।