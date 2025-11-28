20 साल में पहली बार ...Archana Puran Singh ने परमीत सेठी के लिए जाहिर किया प्यार, एक्टर की छूट गई हंसी
बॉलीवुड अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह अपने पति परमीत सेठी और बेटों के साथ व्लॉगिंग करती हैं। हाल ही में एक डोसा बनाने की चुनौती के दौरान, अर्चना ने परमीत से मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें 20 साल बाद अपने पति से प्यार हो गया है, जिस पर परमीत ने उनका मजाक उड़ाया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह इन दिन व्लॉगिंग में बिजी हैं। एक्ट्रेस और उनकी पूरी फैमिली को हंसी ठिठोली और मजेदार व्लॉग्स की वजह से और भी पसंद किया जाता है। उनके पति परमीत सेठी, बेटे आर्यमान और आयुष्मान मिलकर साथ में इसे तैयार करते हैं। परमीत और अर्चना की शादी को 33 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी भी दोनों एक-दूसरे को रोस्ट करने में पीछे नहीं हैं।
अर्चना ने किया प्यार का इजहार
अपने एक लेटेस्ट व्लॉग में फैमिली ने डोसा बनाने की चुनौती ली, जिसके दौरान अर्चना ने परमीत के साथ कुछ हंसी-मजाक किया और मजाक में कहा कि 20 साल बाद पहली बार उन्हें अपने पति से प्यार हो गया है। इसके बाद परमीत का रिएक्शन देखने लायक था।
यह भी पढ़ें- फिल्में छोड़ Parmeet Sethi ने इस चीज को बनाया दूसरा करियर, बोले- 'हम इसका हिस्सा बनना चाहते थे'
व्लॉग की शुरुआत में अर्चना बताती है कि परिवार को एक चुनौती दी गई है और इसे दो टीमों में बांटा गया है। नानी और दादू को जज बनाया गया है। अर्चना और परमीत एक टीम में थे, जबकि उनके बेटे दूसरी टीम में। शुरुआत से पहले, अर्चना परमीत पर प्यार लुटाते हुए कहती हैं, "पहली बार, मैं 20 साल में अपने पति के प्यार में हूं।"
डोसा बनाने का रखा था कॉम्पटीशन
इसके बाद परमीत उन्हें मजेदार जवाब देते हुए कहते हैं कि ये सब सिर्फ कैमरे के लिए करती है। दोनों टीमों द्वारा परफेक्ट डोसा बनाने की कई नाकाम कोशिशों के बाद, शुरुआत में कोई भी टीम एक भी डोसा ठीक से नहीं बना पाई। आर्यमान और आयुष्मान जहां शांति से डोसा बना रहे थे, वहीं अर्चना और परमीत पूरे समय झगड़ते रहे।
मॉडल गुरिंदर सिंह से अर्चना की पहली शादी तलाक में खत्म होने के बाद, वह दोबारा शादी करने से हिचकिचा रही थीं। बाद में,एक पार्टी में उनकी मुलाकात परमीत से हुई और सात साल की उम्र के अंतर के बावजूद, दोनों की दोस्ती पक्की हो गई। साल 1992 में दोनों ने शादी कर ली।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।