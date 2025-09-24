Language
    Parineeti Chopra और राघव चड्ढा की शादी को पूरे हुए दो साल, फोटो शेयर कर लिखा - 'पत्नी होने के नाते...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:59 PM (IST)

    परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मना रहे हैं। परिणीति ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार फोटो शेयर की और फनी अंदाज में राघव को एनिवर्सरी विश किया। फोटो में राघव की टी-शर्ट पर लिखे आई लव पेरिस लिखा है लेकिन एक्ट्रेस ने अपने हाथ से ‘S’ छुपा रखा है।

    पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ राघव चड्ढा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राजनेता राघव चड्ढा 24 सितंबर को अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मना रहे हैं। वहीं कपल बहुत जल्द पेरेंट्स भी बनने वाले हैं। कपल ने उदयपुर में दोस्तों और करीबियों की मौजूदगी में शादी की थी।

    परिणीति चोपड़ा ने शेयर की फनी फोटो

    इस खास मौके पर परिणीति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। जब कपल पेरिस गया था। फोटो में राघव ने एक टीशर्ट पहनी है जिस पर आई लव पेरिस लिखा है। मोमेंट को फनी बनाने के लिए परिणीति ने पेरिस का 'S' छुपा दिया। इससे उनकी टीशर्ट पर लिखा दिख रहा था 'आई लव परी' जोकि परिणीति का निकनेम भी है।

    परिणीति ने लिखा इमोशनल मैसेज

    इसी के साथ उन्होंने एक दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा। परिणीति ने लिखा- "एक पत्नी के रूप में, गलती को सुधारना मेरा कर्तव्य था। मेरी हैप्पी एनिवर्सरी मेरे रागई! मेरे जीवन का प्यार, मेरा पगलू दोस्त, मेरा शांत और संयमित पति। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने का इंतजार नहीं कर सकती।"

    राघव ने रि-शेयर की परिणीति की स्टोरी

    राघव ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक अलग कैप्शन के साथ वही तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने लिखा, "ब्रेकिंग: पत्नी अपने पति को अपने से ज्यादा किसी चीज से प्यार करने से मना कर देती है, यहां तक ​​कि शहरों से भी नहीं। उस लड़की को शादी की सालगिरह मुबारक जो हर जगह को घर जैसा महसूस कराती है।"

    अगस्त में की थी प्रेग्नेंसी की घोषणा

    इससे पहले 25 अगस्त को परिणीति ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की थी। इस फोटो में एक केक था जिसपर "1 + 1 = 3" लिखा हुआ था। वहीं दूसरे में एक वीडियो थी जिसमें परिणीति और राघव एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर पार्क में जा रहे हैं। इसका कैप्शन था- हमारी छोटी सी दुनिया...अपने रास्ते में हैं।

    शादी में कौन-कौन हुआ था शामिल

    कई सालों तक डेटिंग करने के बाद, परिणीति और राघव 24 सितंबर 2023 को शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने राजस्थान के उदयपुर स्थित द लीला पैलेस में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी। परिणीति की आंटी और प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा भी इस शादी में शामिल हुईं। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल, आदित्य ठाकरे, भगवंत मान, मनीष मल्होत्रा, हरभजन सिंह और सानिया मिर्ज़ा भी मौजूद थे।

