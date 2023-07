Parineeti Raghav Wedding: दिल्ली नहीं इस जगह होगा परिणीति और राघव का रिसेप्शन, सामने आई ये खास जानकारी

Parineeti Chopra Raghav Chaddha Wedding परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) और आप नेता राघव चड्ढा (Raghav Chadha) सगाई के बाद ये कपल लगातार चर्चा में हैं। फैंस अब इस कपल की शादी का इंतजार कर रहे हैं। आए दिन दोनों की शादी को लेकर अपडेट सामने आते रहते हैं। अब इस कपल के वेडिंग रिसेप्शन को लेकर एक अपडेट सामने आया है ।

Parineeti And Raghav Wedding Reception Photo Credit Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights अक्टूबर में शादी कर सकते हैं परिणीति और राघव 'द लीला एम्बियेंस गुरुग्राम होटल' हो सकता है रिसेप्शन फूड टेस्टिंग के लिए होटल पहुंचे दोनों के पेरेंट्स

नई दिल्ली, जेएनएन। Parineeti Chopra Raghav Chaddha Wedding: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) और आप नेता राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने मई में एक-दूसरे संग सगाई की थी। सगाई के बाद ये कपल लगातार चर्चा में हैं। फैंस अब इस कपल की शादी का इंतजार कर रहे हैं। आए दिन दोनों की शादी को लेकर अपडेट सामने आते रहते हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दोनों अक्टूबर में शादी के बंधन में बंध सकते हैं तो वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में कपल की वेडिंग लोकेशन को लेकर कई खबरे सामने आई। वहीं इस कपल के वेडिंग रिसेप्शन को लेकर खबर सामने आई हैं। दिल्ली में नहीं होगा इस कपल का रिसेप्शन हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शादी के बाद परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा अपना ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन देने का प्लान कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये कपल 2 नहीं बल्कि एक रिसेप्शन देने की प्लानिंग में है। ये कपल गुरुग्राम के 'द लीला एम्बियेंस गुरुग्राम होटल' में रिसेप्शन प्लान करने का सोच-विचार कर रहा है। वहीं ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि परिणीति और राघव के पेरेंट्स हाल ही में फूड टेस्टिंग के लिए होटल गए थे। फूड टेस्टिंग के लिए पेरेंट्स पहुंचे होटल पहले ऐसी खबर थी कि इन दोनों के पेरेंट्स फूड टेस्टिंग के लिए शुक्रवार को 7 बजे पहुंचेंगे, लेकिन बाद में टाइम को 9 बजे तक दिया गया। इसके बाद दोनों कपल के पेरेंट्स ने फूड टेस्टिंग की लेकिन इस दौरान परिणीति और राघव नहीं दिखाई दिए। खबरों की मानें तो फूड टेस्टिंग के लिए काफी बड़ा मेन्यू था। इससे पहले खबर आई थी कि दोनों उम्मेद भवन में सात फेरे ले सकते हैं। बीते दिनों इस कपल को राजस्थान एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, जिसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों उम्मेद भवन में शादी कर सकते हैं। बता दें, इसी जगह प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की भी शादी हुई थी। गोल्डन टेंपल पहुंचा था ये कपल बीते दिनों ये कपल अमृतसर के गोल्डन टेंपल में माथा टेकने पहुंचा था। दोनों ने भक्तों के साथ मिलकर सेवा भी की थी। राघव और परिणीति ने इस दौरान लंगर के बर्तन धोए थे।

Edited By: Aditi Yadav