Parineeti And Raghav Video: गोल्डन टेंपल में मत्था टेकने के बाद परिणीति और राघव ने की सेवा, धोए बर्तन

Parineeti Chopra And Raghav Chadha Video परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) और आप नेता राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने मई में एक-दूसरे संग सगाई की। सगाई के बाद से ये कपल काफी चर्चा में हैं। अब कपल का एक सेवा करते वीडियो सामने आया है। दोनों ने भक्तों के साथ मिलकर सेवा भी की। बता दें ये कपल अक्टूबर में शादी के बंधन में बंध सकता है।

Parineeti Chopra and Raghav Chadha Golden Temple

Your browser does not support the audio element.

HighLights परिणीति और राघव ने मई में सगाई की थी शुक्रवार को ये कपल गोल्डन टेंपल पहुंचा दोनों ने भक्तों के साथ मिलकर सेवा भी की

Edited By: Aditi Yadav