Parineeti Chopra ने मंगेतर राघव के साथ गोल्डन टेम्पल में टेका माथा, होने वाले दूल्हा-दुल्हन की तस्वीरें वायरल

Parineeti Chopra Raghav Chadha बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आप के नेता राघव चड्ढा अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के दर्शन करते नजर आए जहां से उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। परिणीति और राघव ने पिछले महीने ही दिल्ली में सगाई की थी और जल्द ही कपल एक-दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने वाला है।

Parineeti Chopra Raghav Chadha visited the Golden Temple of Amritsar. Photo-Instagram

HighLights श्री हरमिंदर साहिब के दर्शन करने पहुंचे परिणीति और राघव राघव और परिणीति को अमृतसर एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट परिणीति और राघव का वीडियो आया सामने

