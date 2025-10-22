Paresh Ganatra ने विज्ञापन के लिए ऑडिशन देने पर जताई आपत्ति, बोले- 'एक लाइन नहीं...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अनुभवी अभिनेता परेश गणात्रा को हिंदी सिनेमा का एक बड़ा नाम जाना जाता है। अपनी प्रतिभा और सालों से चली आ रही निरंतरता के दम पर गणात्रा ने अपने छोटे-छोटे ही सही लेकिन महत्वपूर्ण रोल से लोगों के मन में महत्वपूर्ण जगह बनाई है।

इन बॉलीवुड फिल्मों में कर चुके हैं काम 'वेलकम', 'आंखें', खिचड़ी और 'डेल्ही बेली' जैसी फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिकाओं निभा चुके एक्टर ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के साथ काम किया है। लेकिन एक लंबे और सफल सफर के बावजूद, गणात्रा को एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जो कई लोगों को हैरान करती है। एक्टर ने बताया कि उन्हें अभी भी विज्ञापनों के लिए ऑडिशन देना पड़ता है।

हालांकि, उन्हें एक चीज से परेशानी है और वो है इस प्रक्रिया की देखरेख करने वाले लोगों से। उनका कहना है कि ये ऑडिशन के लिए कम और उन अनुभवी कलाकारों के प्रति अनादर की कमी को ज्यादा दिखाता है, जिन्होंने पहले ही अनगिनत बार पर्दे पर अपना हुनर दिखाया है।