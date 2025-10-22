Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Paresh Ganatra ने विज्ञापन के लिए ऑडिशन देने पर जताई आपत्ति, बोले- 'एक लाइन नहीं...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:10 PM (IST)

    अनुभवी अभिनेता परेश गणात्रा दशकों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एक्टर 3,000 से अधिक टीवी एपिसोड में काम कर चुके हैं जिनमें आंखें, वेलकम, खिचड़ी द मूवीज और देल्ही बेली जैसी फिल्में भी शामिल हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्टर ने ऑडिशन देने पर बात की।

    prefferd source google
    Hero Image

    परेश गणात्रा ने ऑडिशन देने पर जताई आपत्ति (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अनुभवी अभिनेता परेश गणात्रा को हिंदी सिनेमा का एक बड़ा नाम जाना जाता है। अपनी प्रतिभा और सालों से चली आ रही निरंतरता के दम पर गणात्रा ने अपने छोटे-छोटे ही सही लेकिन महत्वपूर्ण रोल से लोगों के मन में महत्वपूर्ण जगह बनाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन बॉलीवुड फिल्मों में कर चुके हैं काम

    'वेलकम', 'आंखें', खिचड़ी और 'डेल्ही बेली' जैसी फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिकाओं निभा चुके एक्टर ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के साथ काम किया है। लेकिन एक लंबे और सफल सफर के बावजूद, गणात्रा को एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जो कई लोगों को हैरान करती है। एक्टर ने बताया कि उन्हें अभी भी विज्ञापनों के लिए ऑडिशन देना पड़ता है।

    actorpareshganatra_1755670208_3703152566891594808_38571675051

    यह भी पढ़ें- 'दीया बाती और हम' की एक्ट्रेस ले चुकी है संन्यास, धर्म की राह पर चली 'संध्या बींदणी' की जेठानी!

    मुझे बुरा लगता है - गणात्रा

    पिंकविला से बात करते हुए गणात्रा ने बताया कि इंडस्ट्री में दशकों गुजारने के बाद भी उन्हें विज्ञापनों का कोई शूट अगर करना होता है तो उसके लिए ऑडिशन देना पड़ता है। उन्होंने बताया कि उन्हें ऑडिशन आदि देने का अब बुरा भी नहीं लगता क्योंकि ये उन्हें तैयार रखते हैं और अपने क्राफ्ट से जोड़े रखते हैं।

    हालांकि, उन्हें एक चीज से परेशानी है और वो है इस प्रक्रिया की देखरेख करने वाले लोगों से। उनका कहना है कि ये ऑडिशन के लिए कम और उन अनुभवी कलाकारों के प्रति अनादर की कमी को ज्यादा दिखाता है, जिन्होंने पहले ही अनगिनत बार पर्दे पर अपना हुनर दिखाया है।

    गणात्रा ने जताई आपत्ति

    गणात्रा की ये बात उस पर ज्यादा फोकस करती है जहां सपोर्टिंग आर्टिस्ट को उसके हिस्से की वो रिस्पेक्ट और सपोर्ट नहीं मिलता जिसका वो हकदार है। इस पर और अधिक फोकस करते हुए गणात्रा ने कहा,"आप विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या अमिताभ बच्चन जैसे किसी व्यक्ति के साथ 30 सेकंड का विज्ञापन बना रहे हैं। मैं एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हूं जिसे बस एक लाइन बोलनी है। क्या आपको सच में लगता है कि मैं वो एक लाइन नहीं बोल पाऊंगा? अगर आपको मेरी इतनी छोटी और साधारण चीज करने की क्षमता पर शक है, तो मुझे ऑडिशन देने में दिक्कत है।"

    यह भी पढ़ें- जरा सी लापरवाही बनी जान की आफत, Priya Malik के साथ दीपावली वाले दिन हुआ दर्दनाक हादसा