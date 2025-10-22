जरा सी लापरवाही की वजह से आग की लपटों में झुलसीं Priya Malik, एक्ट्रेस ने शेयर किया दर्दनाक हादसा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी एक्ट्रेस प्रिया मलिक (Priya Malik) दीपावली वाले दिन बाल-बाल बचीं। बिग बॉस 9 की पूर्व कंटेस्टेंट के साथ दीपावली वाले दिन एक हादसा हो गया। अपने परिवार के साथ उत्सव मनाते हुए एक भयावह घटना हुई जिसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर दी।

दीये से लग गई आग दरअसल पड़ोसियों के साथ फोटोज खिंचवाते समय पीछे जलते हुए दीये की वजह से उनकी पूरी पीठ नीचे से कंधों तक जल गई। मंगलवार, 21 अक्टूबर को, प्रिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस घटना को शेयर किया और अपनी जान बचाने के लिए अपने पिता का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने लिखा,'मैं अपने पड़ोसियों के साथ फोटो खिंचवा रही थी और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैंने अपने दाहिने कंधे से आग की लपटें उठती देखीं और महसूस किया कि मेरी पूरी पीठ जल रही है। मैं आग की लपटों की बात कर रही हूं, कोई छोटी-मोटी आग नहीं। शुक्र है कि मेरे पापा ने मेरे जलते हुए कपड़ों को तुरंत फाड़ दिया क्योंकि जलने से बचने का यही एकमात्र तरीका था, लेकिन इस घटना ने मुझे और हमारे परिवार को बहुत गहरा सदमा पहुंचाया है।'

प्रिया ने आगे कहा कि जहां हर कोई सेफ्टी की बात करता है और सोचता है कि ऐसी दुर्घटनाएं उनके साथ कभी नहीं हो सकतीं, वहीं कल रात उन्हें एहसास हुआ कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही भी उनकी जान ले सकती थी। उन्होंने कहा कि जब आग किसी के शरीर पर सुलग रही हो, तो बचने का कोई रास्ता नहीं होता। उस पल में मेरे पापा हीरो थे। मैं ठीक हूं। मेरे कंधे, पीठ और उंगलियों पर मामूली जलन है। मुझे नहीं पता कि मैं बिना किसी और नुकसान के कैसे बच गई, लेकिन इस घटना ने शायद मुझे दिवाली के बाद हमेशा के लिए सदमे में डाल दिया है।'