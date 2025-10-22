Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जरा सी लापरवाही की वजह से आग की लपटों में झुलसीं Priya Malik, एक्ट्रेस ने शेयर किया दर्दनाक हादसा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 11:41 AM (IST)

    बिग बॉस 9 फेम प्रिया मलिक (Priya Malik) सोमवार रात दिवाली समारोह के दौरान हादसे का शिकार हो गईं। एक्ट्रेस की पीठ में आग लग गई जिससे वो बाल-बाल बच गईं। एक्ट्रेस ने अपने पिता को अपना हीरो बताया और जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रिया मलिक के साथ हुआ हादसा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी एक्ट्रेस प्रिया मलिक (Priya Malik) दीपावली वाले दिन बाल-बाल बचीं। बिग बॉस 9 की पूर्व कंटेस्टेंट के साथ दीपावली वाले दिन एक हादसा हो गया। अपने परिवार के साथ उत्सव मनाते हुए एक भयावह घटना हुई जिसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीये से लग गई आग

    दरअसल पड़ोसियों के साथ फोटोज खिंचवाते समय पीछे जलते हुए दीये की वजह से उनकी पूरी पीठ नीचे से कंधों तक जल गई। मंगलवार, 21 अक्टूबर को, प्रिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस घटना को शेयर किया और अपनी जान बचाने के लिए अपने पिता का आभार व्यक्त किया।

    उन्होंने लिखा,'मैं अपने पड़ोसियों के साथ फोटो खिंचवा रही थी और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैंने अपने दाहिने कंधे से आग की लपटें उठती देखीं और महसूस किया कि मेरी पूरी पीठ जल रही है। मैं आग की लपटों की बात कर रही हूं, कोई छोटी-मोटी आग नहीं। शुक्र है कि मेरे पापा ने मेरे जलते हुए कपड़ों को तुरंत फाड़ दिया क्योंकि जलने से बचने का यही एकमात्र तरीका था, लेकिन इस घटना ने मुझे और हमारे परिवार को बहुत गहरा सदमा पहुंचाया है।'

    WhatsApp Image 2025-10-22 at 11.39.25 AM

    यह भी पढ़ें- इस बार कन्फर्म! आ रहा है विक्की-अंकिता के घर में नन्हा मेहमान, इस शख्स ने कर दिया क्लियर

    सभी को दी सावधान रहने की सलाह

    प्रिया ने आगे कहा कि जहां हर कोई सेफ्टी की बात करता है और सोचता है कि ऐसी दुर्घटनाएं उनके साथ कभी नहीं हो सकतीं, वहीं कल रात उन्हें एहसास हुआ कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही भी उनकी जान ले सकती थी। उन्होंने कहा कि जब आग किसी के शरीर पर सुलग रही हो, तो बचने का कोई रास्ता नहीं होता। उस पल में मेरे पापा हीरो थे। मैं ठीक हूं। मेरे कंधे, पीठ और उंगलियों पर मामूली जलन है। मुझे नहीं पता कि मैं बिना किसी और नुकसान के कैसे बच गई, लेकिन इस घटना ने शायद मुझे दिवाली के बाद हमेशा के लिए सदमे में डाल दिया है।'

    WhatsApp Image 2025-10-22 at 11.39.40 AM

    इसके साथ ही एक्ट्रेस ने सभी को दीपावली बहुत ही सावधानी से मनाने और पटाखों और दीयों के आसपास ध्यान रखने की सलाह दी। प्रिया ने कहा कि मुझे खुशी है कि जब यह सब हुआ तब मैं अपने बच्चे को गोद में नहीं लिए हुए थी। मैं शायद अगले साल भी जश्न मनाऊंगी, लेकिन यह ज़िंदगी के लिए एक सबक है।"

    यह भी पढ़ें- Eijaz Khan से ब्रेकअप के दो साल बाद Pavitra Punia को फिर हुआ प्यार, शेयर की सगाई की तस्वीरें