पैपराजी को Jaya Bachchan ने कहा था 'गंदे पैंट पहनने वाले', अब दर्ज होगी शिकायत...बच्चन फैमिली का भी बॉयकॉट!
जया बच्चन (jaya bachchan) विवादों में ना रहें, ऐसा भला हो कैसे सकता है। बीते दिनों ही जब जया बच्चन ने पैपराजी को बहुत कुछ कहा, जिसके बाद अब ये विवाद ग ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री और सासंद जया बच्चन (jaya bachchan) विवादों में ना रहें, ऐसा भला हो कैसे सकता है। अक्सर जया बच्चन अपने तीखे बयानों के चलते सुर्खियों में रहती हैं। अबतक को आपने जया बच्चन का पैपराजी पर गुस्सा कई बार देखा होगा लेकिन इस बार हद तब हो गई जब जया बच्चन ने पैपराजी को बहुत कुछ कहा। जिसके बाद अब ये विवाद गहराता जा रहा है और इस विवाद में एक नया मोड़ आया है।
जया बच्चन के खिलाफ होगी शिकायत!
दरअसल जया बच्चन ने बीते दिनों पैपराजी (Jaya Bachchan Paparazzi) को गंदे पैंट पहनने वाले और ना जाने क्या क्या कहा था। इसके बाद कई फोटोग्राफी और वीडियो एजेंसीस इससे खफा है। उन्होंने जया के बयान की कड़ी निंदा की है और कहा है कि आखिरकार उन्हें ये हक किसने दिया कि वो पैपराजी को नीचा दिखाएं। अब इसी पर एक और नया विवाद हुआ है। दरअसल पैपराजी और फोटोग्राफर्स ने ये तय किया है कि वह जया बच्चन और पूरी बच्चन फैमिली को बॉयकॉट करेंगे।
मिड डे में छपी खबर के मुताबिक, बॉलीवुड की कुछ पैपराज़ी एजेंसियां जया बच्चन के खिलाफ सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) में एक औपचारिक शिकायत दर्ज करने की तैयारी कर रही हैं। बताया जा रहा है कि वे अपनी आधिकारिक शिकायत सौंपने से पहले आपस में बातचीत की जा रही है। हालांकि अभी शिकायत हुई है या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन हां जल्द ही
जया बच्चन से नाराज है पैपराजी कंपनियां
जया बच्चन ने जो बयान दिया उससे पैपराजी कंपनियां काफी खफा हैं। जया ने उनके कल्चर के साथ साथ उनकी परवरिश पर भी सवाल खड़ा कर दिया। जया ने उनकी पृष्ठभूमि, पहनावे के साथ साथ कई बाकी चीजों पर सवाल खड़ा कर दिया, जिससे उन्हें अपमानित महसूस हुआ। इसी के बाद अब जया को बॉयकॉट करने की तैयारी की गई है और साथ ही शिकायत भी दर्द कराने की बात कही जा रही है।
My most favourite actress for a reason 🫶#JayaBachchan https://t.co/kJL82RbmKT— Sonal Gera (@SoNull_NVoid) November 30, 2025
आपको बता दें कि 'वी द वीमेन' इवेंट में कहा था कि, उन्हें पैप कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने कहा था कि वह मीडिया का सम्मान करती हैं लेकिन पैपराजी के साथ उनका रिश्ता जीरो है। इसके साथ ही जया ने तीखे और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि, "मगर यह जो बाहर ड्रेन पाइप टाइट गंदे-गंदे पैंट पहनकर, हाथ में मोबाइल लेकर, वे सोचते हैं कि आपकी फोटोज खींच सकते हैं और जो मन आता है कहते हैं। वे किस तरह के कमेंट्स पास करते हैं। यह कैसे लोग हैं? कहां से आते हैं? किस तरह का एजुकेशन है? क्या बैकग्राउंड है?" इसके बाद से मामला तूल पकड़ता जा रहा है।
