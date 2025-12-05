पैपराजी को Jaya Bachchan ने कहा था 'गंदे पैंट पहनने वाले', अब दर्ज होगी शिकायत...बच्चन फैमिली का भी बॉयकॉट!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री और सासंद जया बच्चन (jaya bachchan) विवादों में ना रहें, ऐसा भला हो कैसे सकता है। अक्सर जया बच्चन अपने तीखे बयानों के चलते सुर्खियों में रहती हैं। अबतक को आपने जया बच्चन का पैपराजी पर गुस्सा कई बार देखा होगा लेकिन इस बार हद तब हो गई जब जया बच्चन ने पैपराजी को बहुत कुछ कहा। जिसके बाद अब ये विवाद गहराता जा रहा है और इस विवाद में एक नया मोड़ आया है।

जया बच्चन के खिलाफ होगी शिकायत! दरअसल जया बच्चन ने बीते दिनों पैपराजी (Jaya Bachchan Paparazzi) को गंदे पैंट पहनने वाले और ना जाने क्या क्या कहा था। इसके बाद कई फोटोग्राफी और वीडियो एजेंसीस इससे खफा है। उन्होंने जया के बयान की कड़ी निंदा की है और कहा है कि आखिरकार उन्हें ये हक किसने दिया कि वो पैपराजी को नीचा दिखाएं। अब इसी पर एक और नया विवाद हुआ है। दरअसल पैपराजी और फोटोग्राफर्स ने ये तय किया है कि वह जया बच्चन और पूरी बच्चन फैमिली को बॉयकॉट करेंगे।