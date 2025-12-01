Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मीडिया से चिढ़ने वाली Jaya Bachchan के पिता थे पत्रकार, अमिताभ-रेखा के अफेयर पर किया था ये काम

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:16 PM (IST)

    भारतीय एक्ट्रेस और सांसद Jaya Bachchan को अक्सर मीडिया से चिढ़ते हुए देखा जाता है, कई मौकों पर उन्हें पैपराजी को डांट लगाते हुए देखा गया है। लेकिन क्या आपको पता है मीडिया से चिढ़ने वाली जया बच्चन के पिता भी एक पत्रकार थे? 

    prefferd source google
    Hero Image

    पत्रकार थे जया बच्चन के पिता तरुण कुमार भादुड़ी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्ट्रेस और सांसद जया बच्चन को अक्सर मीडिया से चिढ़ते हुए देखा जाता है। उनकी आए दिन ऐसी वीडियो सामने आती हैं जिनमें वे पैपराजी से नाराज दिखती हैं लेकिन क्या आपको पता है जया बच्चन एक पत्रकार परिवार से ही ताल्लुक रखती हैं। जी हां जया बच्चन के पिता तरुण कुमार भादुड़ी कई सालों तक एक जाने-माने पत्रकार रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जया की शादी के बाद बदल गई थी पिता की जिंदगी

    मार्च 1989 में तरुण कुमार भादुड़ी ने इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था कि कैसे उनकी बेटी की अमिताभ बच्चन से शादी के बाद उनकी और उनकी पत्नी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उन्होंने कहा, 'जब जया 1970 में फिल्मों में आईं, तो सत्यजीत रे ने मुझसे कहा, ‘एक साल या उससे ज्यादा समय में कम से कम बंगाल में वह आपकी बेटी के तौर पर जानी जाएंगी। उसके बाद, आप उनके पिता के तौर पर जाने जाएंगे। सच में ऐसा ही हुआ, हालांकि इतना ही काफी नहीं था क्योंकि मैं एक दिन ऐसे व्यक्ति का ससुर बना जो सुपरस्टार था। उनकी पॉपुलैरिटी का असर मेरी पत्नी और मुझ पर भी पड़ा'।

    jaya bachchan (4)

    यह भी पढ़ें- 'गंदे-गंदे पैंट पहनकर...', पैपराजी पर भड़कीं Jaya Bachchan, बोलीं- 'किस तरह के कमेंट्स करते हैं'

    अमिताभ-रेखा के अफेयर की अफवाहों पर दिया ये रिएक्शन

    हालांकि अमिताभ और जया की पॉपुलैरिटी ही नहीं उन पर उनकी कुछ नेगेटिव चीजों का असर भी पड़ा। क्योंकि उस वक्त रेखा और अमिताभ के अफेयर के चर्चे जोरों पर थे। उस वक्त का वाकया भी जया के पिता ने शेयर किया था। दरअसल जब जर्नलिस्ट को एक महिला संगठन ने अमिताभ बच्चन के कथित अफेयर्स पर बोलने के लिए बुलाया तो हंगामा मच गया। अमिताभ का नाम परवीन बॉबी से भी जोड़ा गया था। इस बारे में बात करते हुए जर्नलिस्ट भादुड़ी ने कहा, 'मुझे भी एक शहर में एक नया जूडो क्लब खोलने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि अमिताभ को एक एंग्री यंग मैन माना जाता है जो जूडो, कराटे और ऐसी ही चीजों से लड़ता है। लेकिन हद तो दूसरे शहर में हुई जहां एक महिला संगठन ने मुझे अमिताभ के ‘अफेयर्स’ पर बोलने के लिए बुलाया। इससे मैं बहुत घबरा गया, और मैंने उनसे कहा कि मैं अपने ही मामलों के मिसमैनेज में इतना बिजी हूं कि किसी और के मामलों की चिंता नहीं कर सकता'।

    jaya bachchan (5)

    जया बच्चन के पिता अपने समय के कई बड़े अखबारों में कार्यरत थे। तरुण भादुड़ी की जिस वक्त शादी हुई थी वे भोपाल के अग्रेंजी न्यूजपेपर 'स्टेट्समैन' के संवाददाता थे। वे नागपुर टाइम्स के चीफ एडिटर थे, उनकी सबसे महशूर रिपोर्ट चंबल के डाकुओं पर थी जहां उन्होंने दौरा भी किया था और उनकी जिंदगी करीब से जानी थी।

    यह भी पढ़ें- 'अपने अंदर झांको...', Jaya Bachchan के बयान पर भड़का ये प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस ने पैप्स को बुलाया था 'चूहा'