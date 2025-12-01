मीडिया से चिढ़ने वाली Jaya Bachchan के पिता थे पत्रकार, अमिताभ-रेखा के अफेयर पर किया था ये काम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्ट्रेस और सांसद जया बच्चन को अक्सर मीडिया से चिढ़ते हुए देखा जाता है। उनकी आए दिन ऐसी वीडियो सामने आती हैं जिनमें वे पैपराजी से नाराज दिखती हैं लेकिन क्या आपको पता है जया बच्चन एक पत्रकार परिवार से ही ताल्लुक रखती हैं। जी हां जया बच्चन के पिता तरुण कुमार भादुड़ी कई सालों तक एक जाने-माने पत्रकार रहे थे।

जया की शादी के बाद बदल गई थी पिता की जिंदगी मार्च 1989 में तरुण कुमार भादुड़ी ने इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था कि कैसे उनकी बेटी की अमिताभ बच्चन से शादी के बाद उनकी और उनकी पत्नी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उन्होंने कहा, 'जब जया 1970 में फिल्मों में आईं, तो सत्यजीत रे ने मुझसे कहा, ‘एक साल या उससे ज्यादा समय में कम से कम बंगाल में वह आपकी बेटी के तौर पर जानी जाएंगी। उसके बाद, आप उनके पिता के तौर पर जाने जाएंगे। सच में ऐसा ही हुआ, हालांकि इतना ही काफी नहीं था क्योंकि मैं एक दिन ऐसे व्यक्ति का ससुर बना जो सुपरस्टार था। उनकी पॉपुलैरिटी का असर मेरी पत्नी और मुझ पर भी पड़ा'।

अमिताभ-रेखा के अफेयर की अफवाहों पर दिया ये रिएक्शन हालांकि अमिताभ और जया की पॉपुलैरिटी ही नहीं उन पर उनकी कुछ नेगेटिव चीजों का असर भी पड़ा। क्योंकि उस वक्त रेखा और अमिताभ के अफेयर के चर्चे जोरों पर थे। उस वक्त का वाकया भी जया के पिता ने शेयर किया था। दरअसल जब जर्नलिस्ट को एक महिला संगठन ने अमिताभ बच्चन के कथित अफेयर्स पर बोलने के लिए बुलाया तो हंगामा मच गया। अमिताभ का नाम परवीन बॉबी से भी जोड़ा गया था। इस बारे में बात करते हुए जर्नलिस्ट भादुड़ी ने कहा, 'मुझे भी एक शहर में एक नया जूडो क्लब खोलने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि अमिताभ को एक एंग्री यंग मैन माना जाता है जो जूडो, कराटे और ऐसी ही चीजों से लड़ता है। लेकिन हद तो दूसरे शहर में हुई जहां एक महिला संगठन ने मुझे अमिताभ के 'अफेयर्स' पर बोलने के लिए बुलाया। इससे मैं बहुत घबरा गया, और मैंने उनसे कहा कि मैं अपने ही मामलों के मिसमैनेज में इतना बिजी हूं कि किसी और के मामलों की चिंता नहीं कर सकता'।