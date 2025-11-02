Pankaj Tripathi की मां का 89 साल की उम्र में निधन, शोक में परिवार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) की मां हेमवंती देवी का निधन हो गया है। वह बिहार के गोपालगंज जिले में अभिनेता के गृहनगर बेलसंड में रहती थीं। अभिनेता की टीम ने उनके और उनके परिवार की ओर से एक बयान जारी कर उनके निधन की सूचना दी। वह 89 साल की थीं।

अंतिम क्षणों में मौजूद थे एक्टर हेमवंती का निधन 31 अक्तूबर को हुआ और उनका अंतिम संस्कार शनिवार (1 नवंबर) को बेलसंड में परिवार के करीबी सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में हुआ। उन्होंने लिखा, "हमें आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि पंकज त्रिपाठी की प्यारी मां हेमवंती देवी का शुक्रवार को बिहार के गोपालगंज के बेलसंड स्थित उनके गृहनगर में शांतिपूर्वक निधन हो गया।" वह काफी लंबे समय से बीमार चल रही थीं। पंकज त्रिपाठी अपनी माता के अंतिम क्षणों में उनके पास ही मौजूद थे।

पटना में कॉलेज थिएटर के दौरान अभिनय के प्रति अपने जुनून की खोज से पहले पंकज त्रिपाठी घर पर अपने पुजारी और किसान पिता का हाथ बंटाते थे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) से स्नातक करने के बाद वो मुंबई चले गए। यहां उन्होंने अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से सफलता हासिल की और कई छोटी-छोटी भूमिका निभाई। अभिनेता को अपनी जमीनी स्क्रीन प्रिजेंस के लिए जाना जाता है।