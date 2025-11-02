Language
    Pankaj Tripathi की मां का 89 साल की उम्र में निधन, शोक में परिवार

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 06:08 PM (IST)

    एक्टर पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi Mother Death) की मां का निधन हो गया है। वह 89 साल की थीं। फैमिली ने एक स्टेटमेंट जारी कर इसकी जानकारी दी। हेमवंती देवी का निधन 31 अक्टूबर को हुआ था और अगल दिन उनके पैतृक गांव बेलसंड में उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया।

    पंकज त्रिपाठी की मां का निधन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) की मां हेमवंती देवी का निधन हो गया है। वह बिहार के गोपालगंज जिले में अभिनेता के गृहनगर बेलसंड में रहती थीं। अभिनेता की टीम ने उनके और उनके परिवार की ओर से एक बयान जारी कर उनके निधन की सूचना दी। वह 89 साल की थीं।

    अंतिम क्षणों में मौजूद थे एक्टर

    हेमवंती का निधन 31 अक्तूबर को हुआ और उनका अंतिम संस्कार शनिवार (1 नवंबर) को बेलसंड में परिवार के करीबी सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में हुआ। उन्होंने लिखा, "हमें आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि पंकज त्रिपाठी की प्यारी मां हेमवंती देवी का शुक्रवार को बिहार के गोपालगंज के बेलसंड स्थित उनके गृहनगर में शांतिपूर्वक निधन हो गया।" वह काफी लंबे समय से बीमार चल रही थीं। पंकज त्रिपाठी अपनी माता के अंतिम क्षणों में उनके पास ही मौजूद थे।

    दो साल पहले हुआ था पिता का निधन

    इससे पहले, अभिनेता के पिता पंडित बनारस त्रिपाठी का 21 अगस्त, 2023 को उनके पैतृक गांव में निधन हो गया था। उस समय, पंकज त्रिपाठी मुंबई में 'ओएमजी 2' का प्रमोशन कर रहे थे और खबर मिलते ही अंतिम संस्कार के लिए तुरंत बिहार लौट आए।

    पटना में कॉलेज थिएटर के दौरान अभिनय के प्रति अपने जुनून की खोज से पहले पंकज त्रिपाठी घर पर अपने पुजारी और किसान पिता का हाथ बंटाते थे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) से स्नातक करने के बाद वो मुंबई चले गए। यहां उन्होंने अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से सफलता हासिल की और कई छोटी-छोटी भूमिका निभाई। अभिनेता को अपनी जमीनी स्क्रीन प्रिजेंस के लिए जाना जाता है।

    इन फिल्मों में कर चुके हैं काम

    उन्होंने 'मसान', 'न्यूटन', 'स्त्री', 'मिर्जापुर', 'मिमी' और 'ओएमजी 2' जैसी फिल्मों में काम किया है। पंकज त्रिपाठी को हाल ही में 2023 में मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था।

