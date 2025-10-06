टॉक्सिक मर्द समाज में... Shahid Kapoor की कबीर सिंह पर क्या बोल गए पिता पंकज कपूर, कही हैरान करने वाली बात
दिग्गज अभिनेता पंकज कपूर ने शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म समाज में मौजूद सच्चाई को दिखाती है और टॉक्सिक पुरुषों के बारे में बात करती है। उन्होंने कहा कि फिल्में दुनिया को वैसी दिखाती हैं जैसी वह है न कि वैसी जैसी हम चाहते हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेता पंकज कपूर अपने बेटे शाहिद कपूर की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म कबीर सिंह (2019) का बचाव करते हुए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म में समाज में पहले से मौजूद एक सच्चाई को दर्शाया गया है और इसमें टॉक्सिक मर्द कैसा होता है ये दिखाने की कोशिश की गई है।
कबीर सिंह को बताया समाज का आईना
एक इंटरव्यू में, दिग्गज अभिनेता ने पिछले कुछ सालों में शाहिद के करियर के बारे में खुलकर बात की, हैदर, फर्जी और कबीर सिंह में उनके काम की तारीफ की। पंकज कपूर ने कहा, 'उन्होंने कबीर सिंह में भी अच्छा काम किया है'। जब उनसे सवाल किया गया कि इसमें टॉक्सिक व्यवहार को दिखाया गया है जिसकी काफी आलोचना हुई थी, इस बारे में क्या कहेंगे'? इस पर एक्टर ने कहा, 'यह ठीक है क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि टॉक्सिक पुरुष मौजूद नहीं है। यह समाज में मौजूद है, और क्योंकि किसी ने इस पर फिल्म बनाई, इसलिए हमने इस पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी। यह हमारा अपना नजरिया है'।
यह भी पढ़ें- शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की O' Romeo का फर्स्ट लुक पोस्टर आया सामने, रिलीज डेट भी बदली
सीनीयर कलाकार ने आगे बताया कि एक कलाकार का काम सच्चाई को दिखाना है, उसे साफ-सुथरा बनाना नहीं। उन्होंने कहा, 'फिल्में दुनिया को वैसी ही दिखाती हैं जैसी वह है, वैसी नहीं जैसी हम चाहते हैं। कबीर सिंह में एक ऐसा व्यक्ति दिखाया गया है जिसमें कई कमियां हैं। लेकिन यही बात इसे अलग बनाती है, सिनेमाई कहानी अक्सर जो है पहले से अस्तित्व में है उन पर चर्चाओं को जन्म देती है'।
हैदर में निखरा शाहिद का काम-पंकज कपूर
शाहिद के सफर पर बात करते हुए पंकज ने माना कि उनके बेटे का असली टैलेंट 2014 में विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर से सामने आया। उन्होंने कहा, 'काफी समय से मैं उसे और दूसरों को यही बताता रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ ड्रामा है और किसी ने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। उसे सिर्फ अच्छे लड़के वाले रोल ही मिल रहे थे। विशाल भारद्वाज ने उसे निखारा। इन फिल्मों ने आगे चलकर शाहिद के अंदर के अभिनेता को सामने लाने में अहम भूमिका निभाई। शाहिद इस बात को लेकर भी समझदार हो गए थे कि कौन सी फिल्में करनी हैं और कौन सी नहीं। उन्होंने हैदर में तो कमाल का अभिनय किया ही, फर्जी में भी कमाल का काम किया है'।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।