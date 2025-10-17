Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'महाभारत' के 'कर्ण' के जाने से टूट गए 'दुर्योधन', कहा- बस दो दिन पहले ही...

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 04:04 PM (IST)

    महाभारत में 'कर्ण' का किरदार निभाने वाले एक्टर पंकज धीर का 15 अक्टूबर को निधन हो गया था। अपने करीबी दोस्त को खोने के डर से अभी तक बी आर चोपड़ा के शो में 'दुर्योधन' का किरदार निभाने वाले अभिनेता उभर नहीं सके हैं। उन्होंने हाल ही में बताया कि वह पंकज धीर के निधन से दो दिन पहले ही उनसे मिले थे। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पंकज धीर के निधन से 2 दिन पहले ही उनसे मिले थे ये एक्टर/ फोटो- IMDB

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। महाभारत में कर्ण का रोल निभाने वाले अभिनेता 'पंकज धीर' के निधन से पूरी इंडस्ट्री को गहरा झटका लगा था। 68 साल के एक्टर को अंतिम विदाई देने के लिए सलमान खान से लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा सहित इंडस्ट्री से उनके कई करीबी दोस्त पहुंचे थे। उनके निधन की खबर से जहां महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाने वाले एक्टर फिरोज खान पूरी तरह टूट गए थे, तो वहीं दुर्योधन का किरदार निभाने वाले पुनीत इस्सर भी अब तक ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि अब पंकज धीर हमारे बीच नहीं रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाल ही में पुनीत इस्सर ने पंकज धीर से जुड़ी यादों को ताजा किया और साथ ही बताया कि वह पहले कैंसर से पूरी तरह से ठीक हो गए थे और 2 दिन पहले ही उन दोनों की मुलाकात हुई थी।

    एक बार ठीक हो चुका था पंकज धीर का कैंसर

    टाइम्स ऑफ इंडिया से खास बातचीत करते हुए पुनीत इस्सर ने कहा, "पंकज सिर्फ मेरे महाभारत में भाई नहीं थे, बल्कि ऑफ स्क्रीन भी थे। हम दोनों के पापा दोस्त थे और हमारा परिवार बहुत ही अच्छे से एक-दूसरे को जानता था। उन्हें कुछ सालों पहले कैंसर हुआ था, लेकिन एक बार वह ठीक हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो वापस आ गया और तब से ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। आज मैंने अपने भाई को खो दिया है"।

    यह भी पढ़ें- 'थामा हाथ देखते ही लगाया गले', Pankaj Dheer के बेटे निकितन को यूं संभालते दिखे Salman Khan

    उनके साथ अपनी बॉन्डिंग पर बात करते हुए पुनीत इस्सर ने कहा, "हम दोनों की दोस्ती महाभारत में एक-दूसरे के साथ काम करते हुए गहरी हुई थी"।

    duryodhan

    दो दिन पहले ही घर हुई थी पंकज धीर से मुलाकात

    अपने करीबी दोस्त के बारे में बात करते हुए पुनीत इस्सर ने आगे कहा, "वह मुझे प्यार से 'पुनीटोस' बुलाते थे और मैं उन्हें 'पिंक्स' बोलता था। दो दिन पहले ही हम उनसे उनके घर पर मिले थे। मैं सच में पूरी तरह से शॉक्ड हूं और मेरे पास शब्दों की कमी हो चुकी है। हम दोनों ने साथ में जो एक दशक तक अच्छा समय बिताया है, उसके बारे में मैं कहां से शुरू करू मुझे नहीं पता। उनके बेटे निकितन धीर मेरे सामने ही बड़े हुए हैं"।

    pankaj dheer puneet issar

    आपको बता दें कि पंकज धीर का हिंदी सिनेमा में सफर 40 वर्षों का रहा है, जिसमें उन्होंने पर्दे पर अलग-अलग किरदार निभाए हैं। हालांकि, उन्हें सबसे ज्यादा लोगों का प्यार महाभारत में कर्ण की भूमिका के लिए मिला था।

    यह भी पढ़ें- पंकज धीर ही नहीं, B R Chopra की 'महाभारत' के ये 9 कलाकार भी दुनिया को कह चुके अलविदा