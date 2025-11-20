इधर पुलिस कर रही पूछताछ के लिए इंतजार, उधर पार्टी करने में जुटे Orry...ड्रग्स केस में ANC ने भेजा है समन
दाऊद इब्राहिम की गैंग से कथित तौर पर जुड़े मोहम्मद सोहेल शेख के दावों के बाद एंटी नारकोटिक्स सेल (ANC) ने इंटरनेट सेंशेसन ओरी को समन भेजकर गुरुवार को उनके ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओरी ने उनसे 25 नवंबर तक का समय मांगा था। हालांकि, इस बीच ही उनका ट्रैविस का कॉन्सर्ट अटेंड करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवत्रमणि (Orry) मुसीबत में घिरते हुए हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के एंटी नारकोटिक्स सेल (ANC) की तरफ से 252 करोड़ रुपए के ड्रग केस मामले में समन भेजा गया था और गुरुवार को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
एक तरफ जहां पुलिस पूछताछ के लिए ओरी का इंतजार कर रही है, तो वहीं ओरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह इस मामले के बीच हॉलीवुड सिंगर ट्रेविस स्कॉट के कॉन्सर्ट में पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ट्रेविस स्कॉर्ट के कॉन्सर्ट में झूमते दिखे ओरी
रैपर ट्रेविस स्कॉर्ट ने हाल ही में दिल्ली के बाद मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में लाइव कॉन्सर्ट किया। सेलिब्रिटी फोटोग्राफर मानव मंगलानी ने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें ओरी कॉन्सर्ट में डांस करते और गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में वह अपने दोस्त से उनके चेहरे पर लाइट डालकर वीडियो शूट करने के लिए कह रहे हैं।
रिपोर्ट्स की मानें तो, जब एएनसी ने ओरी को पेश होने के लिए समन भेजा था, तो उनके वकील ने पुलिस से थोड़ा समय मांगते हुए कहा था कि वह 25 नवम्बर तक शहर में नहीं हैं, लेकिन इस बीच उनका ये वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, एंटी नारकोटिक्स सेल के ऑफिसर ने इस मामले के बारे में बात करते हुए कहा था कि, "हमने ओरी को समन भेजा है और उन्हें हमारे घाटकोपर में स्थित कार्यालय में गुरुवार की सुबह पेश होने के लिए कहा है। हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि दूसरे सितारों और पॉलिटिकल लीडर से शेख के दावे के बाद पूछताछ होनी चाहिए या नहीं"।
क्या है ओरी की पूरी कंट्रोवर्सी?
कथित तौर पर ड्रग्स की तस्करी करने वाले मोहम्मद सलीम और मोहम्मद सोहेल शेख के दावों के बाद, ओरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। शेख को हाल ही में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया है। कथित तौर पर उनके दाऊद इब्राहिम की गैंग के साथ संबंध हैं।
शेख ने जांच-पड़ताल के दौरान ये दावा किया है कि वह मुंबई और दुबई में लैविश पार्टी का आयोजन करके वहां पर ड्रग्स सप्लाई करता था। जिसमें कई हाई प्रोफाइल फिगर जैसे नोरा फतेही से लेकर श्रद्धा कपूर, सिद्धांत कपूर, अब्बास मस्तान, रैपर लोका और ओरी के साथ कई बड़े नाम शामिल होते थे, जिसमें एनसीपी (NCP) के लीडर जीशान सिद्धिकी का नाम भी शामिल है।
