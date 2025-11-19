मुंबई पुलिस ने 252 करोड़ रुपये के ड्रग्स मामले में ओरी को किया तलब
मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल ने इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी को 252 करोड़ रुपये के ड्रग्स मामले में समन भेजा है। उन्हें घाटकोपर यूनिट में पेश होने के लिए कहा गया है, जहाँ उनसे पूछताछ की जाएगी। इससे पहले, ओरी का नाम कटरा में शराब पीने के आरोप में भी सामने आया था। ओरी, जिनका असली नाम ओरहान अवात्रामणि है, बॉलीवुड हस्तियों के साथ अपनी दोस्ती के लिए जाने जाते हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी को मुंबई के एंटी नारकोटिक्स सेल ने 252 करोड़ रुपये के ड्रग्स मामले में समन भेजकर तलब किया है।
उन्हें गुरुवार को सुबह 10 बजे एंटी नारकोटिक्स सेल के घाटकोपर यूनिट में पेश होने के लिए कहा गया। उनसे ड्रग्स मामले में पूछताछ की जाएगी।
दूसरी बार सामने आया ओरी का नाम
यह दूसरी बार है जब उनका नाम इस तरह के विवाद में आया है। इससे पहले ओरी और सात अन्य लोगों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कटरा के एक होटल में शराब पीने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। कटरा में शराब और मांसाहारी भोजन का सेवन प्रतिबंधित है।
ओरी का असली नाम ओरहान अवात्रामणि है। वह बालीवुड के कई अभिनेताओं के अच्छे मित्र हैं। वह अपने इंटरनेट मीडिया पोस्ट के लिए जाने जाते हैं।
