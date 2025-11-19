मुंबई पुलिस ने 252 करोड़ रुपये के ड्रग्स मामले में ओरी को किया तलब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी को मुंबई के एंटी नारकोटिक्स सेल ने 252 करोड़ रुपये के ड्रग्स मामले में समन भेजकर तलब किया है।

उन्हें गुरुवार को सुबह 10 बजे एंटी नारकोटिक्स सेल के घाटकोपर यूनिट में पेश होने के लिए कहा गया। उनसे ड्रग्स मामले में पूछताछ की जाएगी।

दूसरी बार सामने आया ओरी का नाम

यह दूसरी बार है जब उनका नाम इस तरह के विवाद में आया है। इससे पहले ओरी और सात अन्य लोगों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कटरा के एक होटल में शराब पीने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। कटरा में शराब और मांसाहारी भोजन का सेवन प्रतिबंधित है।