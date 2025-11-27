'मुझे जीने दो...', Orry ने 252 करोड़ ड्रग केस में 7 घंटे पूछताछ के बाद किया ऐसा पोस्ट, पार्टी का वीडियो वायरल
बॉलीवुड के 252 करोड़ के ड्रग केस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी (Orry) से एंटी-नारकोटिक्स सेल ने 7 घंटे पूछताछ की। पूछताछ के बाद ओरी ने पार्टी करते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई।
बॉलीवुड एक बार फिर ड्रग केस को लेकर चर्चा में है। श्रद्धा कपूर के भाई समेत कई लोगों का नाम 252 करोड़ के ड्रग केस में सामने आया है। इस मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवत्रामणि उर्फ ओरी (Orry) को भी समन भेजा गया था।
पिछले हफ्ते ओरी को 252 करोड़ ड्रग मामले में समन भेजा गया था और बीते दिन यानी 26 नवंबर को एंटी-नारकोटिक्स सेल ने 7 घंटे तक ओरी से पूछताछ की थी। ऐसा कहा जा रहा है कि पूछताछ के दौरान ओरी ने सहयोग नहीं किया है, इसलिए दोबारा भी पूछताछ हो सकती है।
पार्टी करते दिखे ओरी
अब पूछताछ के बाद ओरी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान खींच रहा है। वीडियो के कैप्शन में लिखा हुआ है, "आई एम लिवर।" उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, "मुझे बस जीने दो।" क्लिप में ओरी ब्लैक शिमरी आउटफिट में एक पार्टी में दिल खोलकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।
यह भी पढ़ें- Orry को करोड़पति बनाने में इस एक्ट्रेस का हाथ, Shah Rukh Khan की हिट फिल्म से बनी थीं स्टार, फिर हुईं गायब
ओरी का यूजर को जवाब
भले ही इस पोस्ट के जरिए ओरी ने सीधे ड्रग केस का जिक्र नहीं किया है, लेकिन कमेंट बॉक्स में लोग इस मामले को लेकर कमेंट कर रहे हैं। एक ने कहा, "पूछताछ के ब्रेक के दौरान पोस्ट कर रहा है।" एक ने कमेंट किया, "लोग आपको हेट कर रहे हैं, जबकि आप पार्टी कर रहे हैं।" वहीं, जब एक ने लिखा, "वह इसे जेल से पोस्ट कर रहे हैं।" तब इन्फ्लुएंसर ने जवाब में कहा, "इसे Wi-Fi कहते हैं।"
View this post on Instagram
क्या है 252 करोड़ का ड्रग मामला?
बता दें कि एक हाई-प्रोफाइल ड्रग केस में ओरी का नाम सामने आया था जिसके तार दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) से जुड़े हैं। 252 करोड़ रुपये की मेफेड्रोन जब्ती मामले में दुबई से डिपोर्ट हुए मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख नाम के एक शख्स ने रिवील किया था कि उसने नेशनल-इंटरनेशनल कई जगहों पर ड्रग पार्टी ऑर्गनाइज किया है जहां ओरी समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल थे।
यह भी पढ़ें- इधर पुलिस कर रही पूछताछ के लिए इंतजार, उधर पार्टी करने में जुटे Orry...ड्रग्स केस में ANC ने भेजा है समन
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।