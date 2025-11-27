'मुझे जीने दो...', Orry ने 252 करोड़ ड्रग केस में 7 घंटे पूछताछ के बाद किया ऐसा पोस्ट, पार्टी का वीडियो वायरल

बॉलीवुड एक बार फिर ड्रग केस को लेकर चर्चा में है। श्रद्धा कपूर के भाई समेत कई लोगों का नाम 252 करोड़ के ड्रग केस में सामने आया है। इस मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवत्रामणि उर्फ ओरी (Orry) को भी समन भेजा गया था।

पिछले हफ्ते ओरी को 252 करोड़ ड्रग मामले में समन भेजा गया था और बीते दिन यानी 26 नवंबर को एंटी-नारकोटिक्स सेल ने 7 घंटे तक ओरी से पूछताछ की थी। ऐसा कहा जा रहा है कि पूछताछ के दौरान ओरी ने सहयोग नहीं किया है, इसलिए दोबारा भी पूछताछ हो सकती है।