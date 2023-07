Oppenheimer: पत्नी कियारा के साथ 'ओपेनहाइमर' देखने पहुंचे सिद्धार्थ मल्होत्रा, डायरेक्टर को लेकर कही ये बात

Oppenheimer क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर का क्रेज सिर्फ आम जनता के ही नहीं बल्कि बॉलीवुड सितारों में भी है। रणबीर कपूर और अर्जुन कपूर के बाद अब बॉलीवुड की सबसे लवेबल जोड़ी सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी दिल्ली के एक थिएटर में इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचें। थिएटर से बाहर आने के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने निर्देशक क्रिस्टोफर के लिए ये बात कही।

Oppenheimer sidharth malhotra and kiara advani watch christopher nolan film in delhi theater/Instagram