OMG 2 का दूसरा गाना 'हर हर महादेव' कल होगा रिलीज, शिव तांडव करेंगे अक्षय कुमार !

OMG 2 Song ‘ओह माय गॉड 2’ (OMG 2) इन दिनों काफी सुर्खियों में है। ये फिल्म ओएमजी का सीक्वल है। हाल ही में इस फिल्म का टीजर और पहला गाना रिलीज हुआ था जिसके लोगों ने खूब प्यार दिया। वहीं अब फिल्म का दूसरा गाना रिलीज होने जा रहा है । फिल्म ‘ओह माय गॉड 2’ का दूसरा गाना कल यानी 27 जुलाई को रिलीज होगा ।

Akshay Kumar Shiv Tandav Photo Credit Instagram

