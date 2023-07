Manipur में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने की घटना से परेशान हुए अक्षय कुमार, दोषियों को सजा देने की मांग

नई दिल्ली, जेएनएन। Akshay Kumar Reacts On Violence Against Women In Manipur: मणिपुर में शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कई महीने से राज्य के लोग परेशान हैं। अब मणिपुर से मानवता को शर्मशार कर देने वाला एक वीडियो आया है, जिसमें दो महिलाओं को निवर्स्त्र कर घुमाए जाने की घटना सामने आई है।

मणिपुर से सामने आए इस वीडियो पर अब बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने रिएक्ट किया। उन्होंने घटना की निंदा की और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है।

गुस्साए अक्षय कुमार

अक्षय कुमार ने 20 जुलाई की सुबह अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर घटना का जिक्र करते हुए कहा, "मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का वीडियो देखकर हिल गया, घृणा हो रही है। मुझे उम्मीद है कि दोषियों को इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कोई दोबारा ऐसी खौफनाक हरकत करने के बारे में न सोचे।"

Shaken, disgusted to see the video of violence against women in Manipur. I hope the culprits get such a harsh punishment that no one ever thinks of doing a horrifying thing like this again. July 20, 2023

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

मणिपुर से सामने इस वीडियो में पुरुषों का एक समूह दो महिलाओं को बिना कपड़ों के सड़क पर घुमाते हुए दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। घटना को लेकर मणिपुर के एक आदिवासी समूह ने दोनों महिलाओं को खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का भी आरोप लगाया है।

हरकत में आई पुलिस

मणिपुर से इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, पुलिस अधीक्षक के मेघचंद्र सिंह ने बताया कि ये वीडियो 4 मई का है और फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुराचार और हत्या का मामला दर्ज किया गया है।