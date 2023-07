Manipur Violence: मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुई हैवानियत से आक्रोश में बॉलीवुड, इन सितारों ने उठाई आवाज

नई दिल्ली, जेएनएन। Bollywood Celebs On Manipur Violence: मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुए हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। भीड़ के द्वारा महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने वाले वायरल वीडियो को देखकर हर किसी के अंदर गुस्से की ज्वाला फूट रही है।

मानवता को शर्मसार कर देने वाले इस वायरल वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपराधियों के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। दो महिलाओं के साथ हुई इस घटना से बॉलीवुड सितारों का भी गुस्सा फूटा।

अक्षय कुमार के बाद ऋचा चड्ढा, रेणुका शहाणे और विवेक अग्निहोत्री सहित कई सितारों ने इस दिल दहला देने वाली घटना पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

अक्षय कुमार ने कुछ समय पहले महिलाओं के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी। उनके बाद अब ऋचा चड्ढा ने भी अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए लिखा, "शर्मनाक, भयानक और अधर्म"।

उनके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, "मणिपुर में हुए हादसे के वीडियो से मैं अंदर से हिल गई हूं और इस फैक्ट से शॉक में हूं कि यह मई में हुआ और इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो सत्ता के नशे में चूर हैं और ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए हैं। मशहूर हस्तियां चुप हैं, प्यारे भारतीय हम यहां पर कब पहुंचे"।

रेणुका शहाणे ने अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा, "मणिपुर में इस निर्दयता को रोकने वाला कोई नहीं है। अगर आप दो महिलाओं को परेशान करने वाले इस वीडियो को देखने के बाद भी अंदर तक नहीं हिले हैं, तो आपको खुद को इंसान कहने का कोई हक नहीं है। भारतीय या इंडियन की तो बात ही छोड़ दो"।

मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए अपराध पर सोनू सूद ने अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए लिखा, "मणिपुर में हुए हादसे ने हर किसी की आत्मा को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। ये इंसानियत की लोगों ने परेड निकाली है, सिर्फ महिला की नहीं"।

इन सितारों के अलावा विवेक अग्निहोत्री चिन्मयी श्रीपदा ने भी वीडियो पर अपना गुस्सा व्यक्त किया।

MANIPUR:

Moplah, Direct Action Day, Noakhali, Bangladesh, Punjab, Kashmir, Bengal, Kerala, Assam, Bastar and now Manipur…

Every time our innocent mothers and sisters become the ultimate victims of inhuman, barbarian acts.

As a Bharatiya, as a man, as a human being, I am…— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) July 20, 2023