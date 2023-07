Kargil Vijay Diwas: अक्षय कुमार ने कारगिल युद्ध के वीरों को किया याद, कहा- 'हम आपकी वजह से जीते हैं'

नई दिल्ली, जेएनएन। Akshay Kumar on Kargil Vijay Diwas: 26 जुलाई यानि भारतीय सैनिकों के लिए गौरव का दिन। यह पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने को याद करने का दिन है। इस जीत को आज 24 साल पूरे हो गए हैं।

हमारे जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आज ही के दिन 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरते हुए जीत हासिल की थी। इस दिन को पूरे देश में कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की शाहदत को श्रद्धांजलि देने के लिए विजय दिवस रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा पोस्ट शेयर कर जवानों की शहादत को याद किया है।

अक्षय कुमार ने कारगिल विजय दिवस पर जवानों की एक तस्वीर के साथ मेसेज शेयर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा, ''दिल में कृतज्ञता और होठों पर प्रार्थना के साथ, कारगिल युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले हमारे बहादुरों को याद करते हुए नमन। हम आपकी वजह से जीते हैं।''

With gratitude in heart and prayer on the lips, remembering our bravehearts who attained martyrdom in Kargil War 🙏 We live because of you. #KargilVijayDiwas pic.twitter.com/9D4AVzGPjf