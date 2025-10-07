ना भुवन बाम ना Samay Raina, ये हैं भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर, नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश

Indias Richest Youtuber भारत में एक्टर्स के साथ ही यूट्यूबर्स का भी काफी क्रेज है। लोग कई यूट्यूबर्स को अलग-अलग कंटेंट के लिए फॉलो करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का सबसे अमीर यूट्यूबर कौन है। अगर नहीं तो आइए जानते हैं कौन है वो यूट्यूबर जिसकी नेटवर्थ सबसे ज्यादा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब भी यूट्यूबर की बात आती है तो हमारे दिमाग में समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, ध्रुव राठी, भुवन बाम का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन कैसा हो अगर आपको पता चले कि इनमें से कोई भी भारत का सबसे अमीर यूट्यूबर नहीं है? दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक इंडिया के सबसे अमीर यूट्यूबर का नाम सामने आया है। आइए जानते हैं कौन हैं ये यूट्यूबर।

ये हैं इंडिया के सबसे अमीर यूट्यूबर कॉमेडियन तन्मय भट्ट भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर की लिस्ट में सबसे आगे हैं। उन्होंने समय रैना, भुवन बाम, ध्रुव राठी, रणवीर इलाहाबादिया जैसे यूट्यूबर्स को पीछे छोड़ दिया है। टेक इन्फॉर्मर की रैंकिंग के अनुसार 665 करोड़ की नेटवर्थ के साथ तन्मय भट्ट भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर हैं।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया टॉप 5 में ये यूट्यूबर्स हैं शामिल उनके बाद दूसरे नंबर पर टेक्निकल गुरुजी के नाम से मशहूर गौरव चौधरी हैं, जिनके टेक-रिव्यू चैनल की नेटवर्थ 356 करोड़ रुपये है। वहीं फेमस स्टैंड-अप कॉमेडियन और चेस स्ट्रीमर कॉमेडियन समय रैना 140 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि भारत के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले क्रिएटर्स में से एक, कैरी मिनाटी (अजय नागर) 131 करोड़ रुपये के साथ चौथे स्थान पर हैं। वहीं 122 करोड़ की नेटवर्थ के साथ भुवन बाम (बीबी की वाइंस) 122 करोड़ रुपये के साथ पांचवें नंबर पर हैं।