Youtube पर सबसे ज्यादा बार देखा गया 6 साल पहले रिलीज हुआ ये गाना, 1.8 बिलियन व्यूज के साथ बना हुआ है नं. 1

Indias Most Viewed Song गाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा हैं और सब अपनी-अपनी पसंद के हिसाब से अपनी प्लेलिस्ट रखते हैं। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो ज्यादातर लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा होते हैं ऐसा ही एक गाना है जिसे भारत में सबसे ज्यादा बार देखा गया और यह 6 सालों से सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाला सॉन्ग बना हुआ है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर साल कई गाने और एल्बम रिलीज होते हैं जिनमें से कुछ बहुत फेमस हो जाते हैं और हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। त्यौहार से लेकर कोई ट्रिप हो या फ्री टाइम ये गाने हमारी डे टू डे लाइफ का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा ही एक गाना है जो 6 साल पहले रिलीज हुआ था लेकिन आज भी इंडिया का सबसे ज्यादा देखा जाना वाला सॉन्ग बना हुआ है।

यूट्यूब पर मिले 1.8 बिलियन व्यूज यूट्यूब पर इस गाने को 1.8 बिलियन व्यूज मिल चुके हैं और अभी लोग इसे लगातार पसंद कर रहे हैं। यह गाना शादी-पार्टी में डांस के लिए एक अच्छी पसंद है ही बल्कि इसे लोग ड्राइविंग करते समय, ट्रिप पर जाते हुए या अपने फ्री टाइम में भी खूब सुनते हैं। यह फेमस गाना 2019 में रिलीज हुआ था और 2025 में भी यह लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल है।

ग्लोबली भी हिट हुआ ये गाना जिस गाने की हम बात कर रहे हैं वो है जस मानक का लहंगा सॉन्ग। यह 2019 का पंजाबी गाना है जिसमें जस मानक के साथ माहिरा शर्मा ने काम किया है। यह गाना यूट्यूब पर रिकॉर्ड तोड़ व्यूज़ के लिए जाना जाता है और बहुत हिट हुआ। शैरी नेक्सस द्वारा बनाया गया यग गाना एक पार्टी एंथम था और म्यूजिक और वीडियो प्लेटफॉर्म पर इसका खूब इस्तेमाल किया गया। लहंगा गाना इतना फेमस हुआ था कि इसे यूके एशियन म्यूजिक चार्ट और ग्लोबल यूट्यूब वीकली चार्ट पर भी प्रदर्शित किया गया था।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया इतना ही नहीं ये गाना यूट्यूब पर सबसे तेज एक बिलियन व्यूज बटोरने वाला गाना भी बना। रिलीज के वक्त यह एक चार्टबस्टर था, जो कई महीनों तक एफएम स्टेशनों और म्यूजिक चैनलों पर छाया रहा। स्पेशली शादी, पार्टी या किसी इवेंट की प्लेलिस्ट में यह गाना टॉप गानों में से एक होता था। तब से लेकर अब तक जस मानक के इस पंजाबी गाने धूम मचा रखी है क्योंकि यह अभी भी लोगों की प्लेलिस्ट में बना हुआ है।