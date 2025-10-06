अधूरी रह गई थी Vinod Khanna की आखिरी ख्वाहिश, पाकिस्तान जाना चाहते थे अभिनेता

Vinod Khanna हिंदी सिनेमा के वेटरन एक्टर में शुमार हुआ करते थे। 6 अक्टूबर यानी आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। ऐसे में हम आपको विनोद की आखिरी ख्वाहिश से जुड़ा किस्सा बताने जा रहे हैं जो पाकिस्तान जाने की थी। आइए इसके पीछे की असली वजह जानते हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रहे विनोद खन्ना (Vinod Khanna) का स्टारडम सबसे हटके था। एक समय पर अमिताभ बच्चन से भी बड़ा रुतबा रखने वाले विनोद बेशक आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनको लेकर किस्सों की भरमार है। 6 अक्टूबर यानी आज विनोद साहब की बर्थ एनिवर्सरी (Vinod Khanna Birth Anniversary) मनाई जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस खास मौके पर हम आपको एक्टर की आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान जाने की थी। अफसोस की विनोद खन्ना का ये सपना कभी पूरा न हो सका। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर वह पाकिस्तान क्यों जाना चाहते थे।

पाकिस्तान क्यों जाना चाहते थे विनोद खन्ना लंबी चौड़ी कद काठी और हैंडसम हंक के तौर पर विनोद खन्ना को पहचाना जाता था। बतौर खलनायक अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले विनोद ने पर्दे पर हीरो बनकर भी लंबे समय तक राज किया था। सुपरस्टार का तमगा और शानो-शोहरत की उनके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी हमेशा अपने दिल में एक ख्वाहिश लिए जीते रहे कि उन्हें पाकिस्तान जाने के मौका कब मिलेगा।

फोटो क्रेडिट- एक्स अभिनेता ने कहा था कि पाकिस्तान जाकर एक बार अपने पुश्तैनी घर को देखना चाहते थे। लेकिन विनोद की ये आखिरी ख्वाहिश हमेशा के लिए अधूरी रह गई। सिर्फ विनोद खन्ना ही नहीं बल्कि मनोज कुमार, देवानंद और दिलीप कुमार जैसे कई बॉलीवुड सुपरस्टार भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे।