अधूरी रह गई थी Vinod Khanna की आखिरी ख्वाहिश, पाकिस्तान जाना चाहते थे अभिनेता
Vinod Khanna हिंदी सिनेमा के वेटरन एक्टर में शुमार हुआ करते थे। 6 अक्टूबर यानी आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। ऐसे में हम आपको विनोद की आखिरी ख्वाहिश से जुड़ा किस्सा बताने जा रहे हैं जो पाकिस्तान जाने की थी। आइए इसके पीछे की असली वजह जानते हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रहे विनोद खन्ना (Vinod Khanna) का स्टारडम सबसे हटके था। एक समय पर अमिताभ बच्चन से भी बड़ा रुतबा रखने वाले विनोद बेशक आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनको लेकर किस्सों की भरमार है। 6 अक्टूबर यानी आज विनोद साहब की बर्थ एनिवर्सरी (Vinod Khanna Birth Anniversary) मनाई जा रही है।
इस खास मौके पर हम आपको एक्टर की आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान जाने की थी। अफसोस की विनोद खन्ना का ये सपना कभी पूरा न हो सका। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर वह पाकिस्तान क्यों जाना चाहते थे।
पाकिस्तान क्यों जाना चाहते थे विनोद खन्ना
लंबी चौड़ी कद काठी और हैंडसम हंक के तौर पर विनोद खन्ना को पहचाना जाता था। बतौर खलनायक अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले विनोद ने पर्दे पर हीरो बनकर भी लंबे समय तक राज किया था। सुपरस्टार का तमगा और शानो-शोहरत की उनके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी हमेशा अपने दिल में एक ख्वाहिश लिए जीते रहे कि उन्हें पाकिस्तान जाने के मौका कब मिलेगा।
फोटो क्रेडिट- एक्स
दरअसल 6 अक्टूबर 1946 में पाकिस्तान के पेशावर में विनोद खन्ना का जन्म हुआ था। हालांकि विभाजन के उनका परिवार भारत में रह गया। इस वजह से विनोद का पैतृक घर हमेशा के लिए छूट गया। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सांस्कृतिक धरोहर परिषद के महासचिव शकील वहीदुल्लाह से साल 2014 में खास मुलाकात के दौरान विनोद खन्ना ने अपनी इस इच्छा को लेकर खुलकर बात की थी।
फोटो क्रेडिट- एक्स
अभिनेता ने कहा था कि पाकिस्तान जाकर एक बार अपने पुश्तैनी घर को देखना चाहते थे। लेकिन विनोद की ये आखिरी ख्वाहिश हमेशा के लिए अधूरी रह गई। सिर्फ विनोद खन्ना ही नहीं बल्कि मनोज कुमार, देवानंद और दिलीप कुमार जैसे कई बॉलीवुड सुपरस्टार भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे।
विनोद खन्ना की लोकप्रिय फिल्में
1968 में आई फिल्म मन के मीत के जरिए विनोद खन्ना ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया था।इस बाद उन्होंने कई शानदार मूवीज के माध्यम से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उनकी पॉपुलर फिल्मों के नाम इस प्रकार हैं-
-
मेरा गांव मेरा देश
-
हेरा फेरी
-
अमर अकबर एंथोनी
-
मुकद्दर का सिकंदर
-
परवरिश
-
कुर्बानी
-
चांदनी
-
दबंग
मालूम हो कि 30 जुलाई 2018 में ब्लैडर कैंसर के चलते विनोद खन्ना का निधन हो गया था। लेकिन बतौर अभिनेता वह हिंदी सिनेमा में अपनी एक शानदार लेगेसी छोड़कर गए।
