    इन दो अभिनेताओं ने जीता सबसे ज्यादा बार बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड, अमिताभ बच्चन को भी छोड़ा पीछे

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 04:37 PM (IST)

    बॉलीवुड के इतिहास में कई एक्टर्स हैं जिन्होंने फिल्मों में अपनी कमाल की परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीता है। इन्हीं सबके बीच अवॉर्ड्स का भी एक अलग क्रेज है क्योंकि इन अवॉर्ड्स में एक्टर्स को अलग-अलग कैटेगरी में उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया जाता है। आइए जानते हैं अब तक बेस्ट एक्टर के लिए किस अभिनेता को सबसे ज्यादा अवॉर्ड्स मिले।

    सबसे ज्यादा बार इन दो अभिनेताओं को मिला बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अवॉर्ड्स सिनेमा जगत का एक अभिन्न हिस्सा हैं क्योंकि यह सालभर मेहनत करने वाले एक्टर्स को सम्मानित करते है और उन्हें आगे बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बॉलीवुड की बात करें तो फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का एक अलग ही क्रेज है, इसीलिए यह एक्टर्स और दर्शकों के लिए काफी मायने भी रखते हैं।

    हर साल होने वाले इन अवॉर्ड्स में अलग-अलग कैटेगरी में बेस्ट काम करने वाले टैलेंट को सम्मानित किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है बेस्ट एक्टर के लिए सबसे ज्यादा अवॉर्ड जीतने वाले अभिनेता कौन हैं?

    इन अभिनेताओं ने जीते सबसे ज्यादा बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड

    सबसे ज्यादा फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतने वाले एक्टर दिलीप कुमार हैं और इस रिकॉर्ड को उनके साथ शाहरुख खान ने शेयर किया है। इन दोनों ही कलाकारों को सबसे ज्यादा आठ बार बेस्ट एक्टर के फिल्मफेयर पुरुस्कार से नवाजा गया है। दिलीप कुमार ने सबसे पहले अपनी फिल्म दाग के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता था जो 1952 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्हें देवदास (1955), आजाद (1955), नया दौर (1957), कोहिनूर (1960), लीडर (1964), राम और श्याम (1967), शक्ति (1982) जैसी फिल्मों के लिए 8 बार बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड से नवाजा गया।

    अपने पांच दशक से ज्यादा लंबे करियर में कुमार ने 57 फिल्मों में काम किया। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज द्वारा निर्मित फिल्म ज्वार भाटा (1944) से एक अभिनेता के रूप में शुरुआत की। इसके बाद, उन्हें जुगनू (1947) में बॉक्स ऑफिस पर पहली हिट मिली। उन्होंने 1940 के दशक से लेकर 1960 के दशक तक शहीद, अंदाज, बाबुल, दीदार, आन, उड़ान खटोला, इंसानियत, आजाद, नया दौर, मधुमती, पैगाम, कोहिनूर, मुगल-ए-आजम, गंगा जमना और राम और श्याम जैसी हिट फिल्मों में काम किया।

    शाह रुख खान ने इन फिल्मों के लिए जीते अवॉर्ड्स

    बॉलीवुड के बादशाह शाह रुख खान ने भले ही अब जाकर अपना पहला नेशनल अवॉर्ड जीता हो और दर्शक उन्हें उनकी कई फिल्मों के लिए पहले ही नेशनल विनर अवॉर्ड विनर मान चुके थे। जब उन्हें जवान के लिए अपना पहला बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला तो उनके फैंस ने उनकी कई फिल्मों का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें पहले ही यह सम्मान मिल जाना चाहिए था। हालांकि फिल्मफेयर ने बादशाह को पहले ही उनकी फिल्मों के लिए बेस्ट एक्टर के लिए सम्मानित कर दिया था।

    खान ने बाजीगर (1993), दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (1995), दिल तो पागल है (1997), कुछ कुछ होता है (1998), देवदास (2002), स्वदेस (2004), चक दे! इंडिया (2007) और माई नेम इज खान (2010) में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए 8 बार बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवॉर्ड जीता।

    दिलीप कुमार और शाह रुख के बाद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में सबसे ज्यादा बार बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिलने की दौड़ में दूसरा स्थान मिला है। जिन्होंने 5 बार बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता है, बिग बी के बाद ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर ने 4-4 बार बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता है।

