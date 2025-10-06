इन दो अभिनेताओं ने जीता सबसे ज्यादा बार बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड, अमिताभ बच्चन को भी छोड़ा पीछे

बॉलीवुड के इतिहास में कई एक्टर्स हैं जिन्होंने फिल्मों में अपनी कमाल की परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीता है। इन्हीं सबके बीच अवॉर्ड्स का भी एक अलग क्रेज है क्योंकि इन अवॉर्ड्स में एक्टर्स को अलग-अलग कैटेगरी में उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया जाता है। आइए जानते हैं अब तक बेस्ट एक्टर के लिए किस अभिनेता को सबसे ज्यादा अवॉर्ड्स मिले।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अवॉर्ड्स सिनेमा जगत का एक अभिन्न हिस्सा हैं क्योंकि यह सालभर मेहनत करने वाले एक्टर्स को सम्मानित करते है और उन्हें आगे बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बॉलीवुड की बात करें तो फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का एक अलग ही क्रेज है, इसीलिए यह एक्टर्स और दर्शकों के लिए काफी मायने भी रखते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया अपने पांच दशक से ज्यादा लंबे करियर में कुमार ने 57 फिल्मों में काम किया। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज द्वारा निर्मित फिल्म ज्वार भाटा (1944) से एक अभिनेता के रूप में शुरुआत की। इसके बाद, उन्हें जुगनू (1947) में बॉक्स ऑफिस पर पहली हिट मिली। उन्होंने 1940 के दशक से लेकर 1960 के दशक तक शहीद, अंदाज, बाबुल, दीदार, आन, उड़ान खटोला, इंसानियत, आजाद, नया दौर, मधुमती, पैगाम, कोहिनूर, मुगल-ए-आजम, गंगा जमना और राम और श्याम जैसी हिट फिल्मों में काम किया।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया शाह रुख खान ने इन फिल्मों के लिए जीते अवॉर्ड्स बॉलीवुड के बादशाह शाह रुख खान ने भले ही अब जाकर अपना पहला नेशनल अवॉर्ड जीता हो और दर्शक उन्हें उनकी कई फिल्मों के लिए पहले ही नेशनल विनर अवॉर्ड विनर मान चुके थे। जब उन्हें जवान के लिए अपना पहला बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला तो उनके फैंस ने उनकी कई फिल्मों का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें पहले ही यह सम्मान मिल जाना चाहिए था। हालांकि फिल्मफेयर ने बादशाह को पहले ही उनकी फिल्मों के लिए बेस्ट एक्टर के लिए सम्मानित कर दिया था।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया खान ने बाजीगर (1993), दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (1995), दिल तो पागल है (1997), कुछ कुछ होता है (1998), देवदास (2002), स्वदेस (2004), चक दे! इंडिया (2007) और माई नेम इज खान (2010) में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए 8 बार बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवॉर्ड जीता।