महिला यूट्यूबर की लाश देख उड़े मां के होश, बोली- बेटी को मारकर फंदे पर लटकाया
सोनीपत के हरसाना कलां गांव में एक यूट्यूबर पुष्पा का शव फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने मकान मालिक संदीप पर हत्या का आरोप लगाया है जिसके साथ वह यूट्यूब चैनल के लिए काम करती थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला सोनीपत जिले का है।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत के गांव हरसाना में किराए पर रह रही एक यूट्यूबर का शव फंदे पर लटका मिला है। स्वजन ने मकान मालिक पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मां के बयान पर उसके साथी यूट्यूबर संदीप सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव रिंढाणा की बाला देवी ने बताया कि उनकी बेटी पुष्पा एक साल से गांव हरसाना कलां में संदीप के घर पर किराए पर रह रही थी, जहां वह उसके साथ यूट्यूब चैनल के लिए हरियाणवी नाटक बनाती थी।
मकान मालिक पर लगा हत्या का आरोप
बाला देवी ने बताया कि चार अक्टूबर की रात करीब 11:40 बजे संदीप ने फोन कर बताया कि पुष्पा ने फंदा लगा लिया है। उस समय वह अपनी दूसरी बेटी उर्मिला व दामाद सुंदर के घर पानीपत के गांव शहर मालपुर में थीं।
जब मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने पुष्पा को कमरे के फर्श पर मृत अवस्था में पाया। पुष्पा के गले पर नीले निशान पाए गए, जबकि कमरे की छत पर लगे पंखे से रस्सी बंधी मिली और उसका सिरा फर्श पर पड़ा था। एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए।
शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में रखवाया गया था। बाद में खानपुर मेडिकल में बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने संदीप के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले को लेकर थाना प्रभारी अशोक कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
