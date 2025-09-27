पापा Aamir Khan की फिल्म से रिजेक्ट हुए थे Junaid, इस एक्टर ने किया था रिप्लेस

Junaid Khan Rejected From Aamir Khan Film आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने फिल्म महाराज से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म को सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने डायरेक्ट और आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं जुनैद अपने पिता आमिर खान की फिल्म से ही डेब्यू करने वाले थे उन्होंने ऑडिशन भी दिया लेकिन वे रिजेक्ट हो गए।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के लाड़ले जुनैद खान ने फिल्म महाराज से सिनेमा जगत में कदम रखा था। इस फिल्म में उनके साथ शरवरी वाघ और जयदीप अहलावत नजर आए थे। हालांकि जुनैद अपने पिता आमिर खान की एक खास फिल्म के जरिए अपना डेब्यू करने वाले थे। इस फिल्म के लीड रोल के लिए उन्होंने ऑडिशन भी दिया था लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस फिल्म के लिए दिया ऑडिशन जुनैद ने आमिर खान प्रोडक्शन में बनी लापता लेडीज के लिए ऑडिशन दिया था। जिसे आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव ने डायरेक्ट किया था। जुनैद ने फिल्म में दीपक कुमार के रोल के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया था हालांकि किरण को लगा कि इस रोल के लिए स्पर्श श्रीवास्तव ज्यादा परफेक्ट हैं और आखिरकार यह रोल उन्हें ही मिला। हालांकि जुनैद इस बात से खफा नहीं हुए, उन्हें भी स्पर्श ही इस रोल के लिए सही लगे। उन्होंने खुद कहा था कि इस फैसले से उनके और किरण के रिश्ते में कोई खटास नहीं आई।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया ऑस्कर में गई थी लापता लेडीज आमिर खान के प्रोडक्शन और किरण राव के डायरेक्शन में बनी लापता लेडीज भारत की ओर से ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री थी। फिल्म को क्रिटीक्स और दर्शकों दोनों से पॉजीटिव रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म की कहानी दो दुल्हनों के बारे में जिनकी रेल्वे स्टेशन पर अदला-बदली हो जाती है। जिनमें से एक अपने पति को ढूंढने में लग जाती है वहीं एक शादी के बंधन से मुक्त होकर अपनी आजादी के लिए संघर्ष करती है। फिल्म में घरेलू हिंसा, दहेज, रिश्वत, पुरानी रूढिवादी सोच और कानून कायदों जैसे सामाजिक मुद्दे उठाए गए थे।