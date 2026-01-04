Hrithik Roshan नहीं यह एक्ट्रेस थीं बॉलीवुड की पहली सुपरहीरो, बाद में बनीं सिनेमा की 'दुखियारी मां'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में सुपरहीरो की कहानियां कम ही सुनाई गई हैं। खासकर किसी फिल्म में फीमेल सुपरहीरो का होना तो और भी कम। हाल ही में 'लोका: चैप्टर 1' मलयालम सिनेमा में पहली महिला सुपरहीरो फिल्म के तौर पर एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुई। कल्याणी प्रियदर्शन ने इसमें लीड रोल निभाया है, जिसके पास सुपरनैचुरल शक्तियां हैं और वह अन्याय के खिलाफ लड़ती है। जल्द ही हमारे पास मैडॉक फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस की गई एक और फीमेल सुपरहीरो फिल्म होगी, जिसमें अनीता पड्डा 'शक्ति शालिनी' का किरदार निभाएंगी। कहा जा रहा है कि ये फिल्में इंडियन सिनेमा में और फीमेल-लीड सुपरहीरो की कहानियों के लिए रास्ता खोल रही हैं लेकिन क्या आपको पता है दशकों पहले एक एक्ट्रेस ऑन-स्क्रीन पहली फीमेल सुपरहीरो में से एक थीं?

ये एक्ट्रेस बनी थीं बॉलीवुड की पहली सुपरहीरो बॉलीवुड के कैप्ड हीरोज के CGI आसमान में उड़ने से बहुत पहले और ऋतिक रोशन के कृष का मास्क पहनने से भी बहुत पहले, हिंदी सिनेमा ने अपना पहला 'सुपरमैन' देख लिया था और वह था नहीं बल्कि थी। वह थीं निरूपा रॉय, जिन्हें हममें से ज्यादातर लोगों ने मेलोड्रामैटिक हिंदी फिल्मों में 'दुखियारी मां' के रूप में रोते हुए देखा था।

इस बीच, हॉलीवुड की पहली फीचर-लेंथ सुपरमैन फिल्म 'सुपरमैन एंड द मोल मेन' थी, जो 1951 में रिलीज हुई थी, जिसमें जॉर्ज रीव्स ने सुपरमैन का रोल किया था। लेकिन, सबसे मशहूर और ज्यादा पहचानी जाने वाली फिल्म, जिसे अक्सर पहली मॉडर्न सुपरहीरो ब्लॉकबस्टर माना जाता है, वह है 'सुपरमैन', जो 1978 में रिलीज हुई थी, जिसमें क्रिस्टोफर रीव ने काम किया था।

क्या कहानी थी फिल्म की निरूपा रॉय-स्टारर फिल्म में, कोई स्पैन्डेक्स सूट या लेजर-आंखों वाले विलेन नहीं थे। उन्होंने शांति नाम की लड़की का रोल निभाया था, जो एक साइंटिस्ट की गोद ली हुई बेटी थी। जिसने एक ऐसा सीरम बनाया था जो उड़ने की शक्ति देता है और इंसान को अमर बना देता है। शांति उस सीरम का इस्तेमाल करके सुपरहीरो बनती है और एक डाकू को हराती है जो लोगों को डरा रहा था।