Priyanka Chopra के बाल संवारते नजर आए निक जोनास, एक्ट्रेस ने शेयर किया क्यूट वीडियो

Nick Jonas Priyanka Chopra Photo Credit Instagram

HighLights विंबलडन कप का लाइव मैच देखने पहुंचे निक-प्रियंका प्रियंका की पोनीटेल खोलते नजर आए निक फैंस को निक में नजर आया पीसी का हेयर ड्रेसर

नई दिल्ली, जेएनएन। Priyanka Chopra Nick Jonas Video: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस इन दिनों लंदन में हैं। जहां उन्होंने विंबलडन कप लाइव देखा। सोशल मीडिया पर इस कपल की कई तस्वीरें और वीडियो साझा की। इसी बीच अब उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों मूविंग कार में कैसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं। इसमें निक वाइफ प्रियंका की पोनीटेल को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका की केयर करते नजर आए निक प्रियंका चोपड़ा ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया है। निक जोनास चलती कार में उनकी पोनीटेल खोलते नजर आ रहे हैं। निक वाइफ की पोनीटेल के साथ बड़ी ही जद्दोजहद करके उसे खेल लेते हैं। इस दौरान ये कपल काफी खुश होता है। इसका वीडियो शेयर करते हुए निक जोनस ने लिखा, 'पोनीटेल जटिल है'। View this post on Instagram A post shared by Priyanka (@priyankachopra) प्रियंका का नया हेयर ड्रेसर निक इस वीडियो पर अब फैंस काफी कमेंट कर रहे हैं । एक यूजर ने लिखा, 'ओ.. ये कितना प्यारा है। वहीं दूसरे ने लिखा, 'मैं दुआ करती हूं कि सभी को निक जोनस की तरह हसबैंड मिले, वो जेंटलमैन हैं। वहीं तीसरे ने लिखा, 'वो पोनीटेल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, सो क्यूट.' । चौथे ने लिखा, भविष्य में मालती के बालों को बखूबी संवारेंगे। प्रियंका चोपड़ा की आने वाली फिल्में एक्ट्रेस के वर्कफ्रंट की बात करे तो हाल ही में हॉलीवुड फिल्म ‘लव अगेन’एक रोम-कॉम में नजर आई थी। इस फिल्म में प्रियंका मीरा रे के किरदार में दिखाई दी थी । इससे पहले बेव सीरिज 'सिटाडेल' में नजर आई थीं। इन दिनों पीसी अपनी नई फिल्म 'हेड्स ऑफ स्टेट' को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म में वह एक्टर जॉन सीना और इद्रिस एल्बा संग नजर आएंगी। इन दिनों इस फिल्म की शूटिंग लंदन में चल रही हैं ।

