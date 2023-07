Priyanka Chopra: फैशन की मेघना माधुर से बर्फी की झिलमिल चटर्जी तक, प्रियंका के इन किरदारों को भूलना है मुश्किल

Priyanka Chopra Best Performances As An Actress बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा आज दुनियाभर में नाम कमा रही हैं। एक्ट्रेस अब एक ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं। बॉलीवुड में उन्होंने बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस करियर की शुरुआत की थी लेकिन उन्होंने अपने स्ट्रगल से हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रहीं। प्रियंका ने अपनी एक्टिंग को ऐसा निखारा कि नेशनल अवॉर्ड विनर तक बन गईं।