'बस हिप्स और...' बॉलीवुड के डांस मूव्स पर प्रियंका के बयान ने मचाया बवाल, ट्रोलर्स बोले, 'बैन कर देना चाहिए'

प्रियंका चोपड़ा हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। इसके अवाला वह उन्हें उनके बोल्ड ड्रेसिंग सेंस और बयानों को लेकर भी अक्सर खबरों में देखा जाता है। इसी बीच उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने इंडियन सिनेमा के डांस मूव्स को लेकर ऐसी बात बोल दी कि लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

Photo Credit: Priyanka Chopra Photo Instagram Screenshot

Edited By: Priti Kushwaha