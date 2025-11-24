Ikkis के पोस्टर में Dharmendra का दिखा ऐसा अंदाज़, भर आईं फैंस की आंखें...जल्द ही पर्दे पर दिखेंगे 'ही-मैन'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र (Dhamendra) इस वक्त रिकवरी कर रहे हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद धर्मेंद्र घर पर ही हैं और डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। उनकी सेहत को लेकर ध्यान लगातार अपडेट्स भी आ रहे हैं। वहीं इसी बीच अब धर्मेंद्र की आने वाली फिल्म का भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धर्मेंद्र फिल्म इक्कीस (Ikiki) में दिखने वाले हैं। इसी बीच अब फिल्म से उनका पोस्टर रिलीज किया गया है।

'इक्कीस' के पोस्टर में दिखे धर्मेंद्र

दरअसल फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में एक पोस्टर रिलीज किया है। इस पोस्टर में धर्मेंद्र काफी सीरियस अंदाज में दिख रहे हैं। पोस्टर को देखकर फैंस भी इमोशनल हो गए हैं। इस पोस्टर को शेयर करने के साथ ही कैप्शन में लिखा गया है कि, ''पिता बेटों को पालते हैं, महान लोग देश को पालते हैं। धर्मेंद्र जी, एक 21 साल के अमर सैनिक के पिता के रूप में एक इमोशनल पावरहाउस हैं। एक सदाबहार लेजेंड हमें दूसरे लेजैंड की कहानी सुना रहा है।'' इसके साथ ही ट्रेलर रिलीज और फिल्म की रिलीज डेट की जानकारी इस पोस्टर में दी गई है।