    Ikkis के पोस्टर में Dharmendra का दिखा ऐसा अंदाज़, भर आईं फैंस की आंखें...जल्द ही पर्दे पर दिखेंगे 'ही-मैन'

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 12:40 PM (IST)

    Ikkis Poster: अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत में अब सुधार हो रहा है। धर्मेंद्र जल्द ही फिल्म इक्कीस (Ikkis) में दिखने वाले हैं। इसी बीच अब फिल्म से उनका पोस्टर रिलीज किया गया है। इस पोस्टर को देखने के बाद फैंस काफी इमोशनल हो रहे हैं। 

    इक्कीस के पोस्टर में नजर आए धर्मेंद्र

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र (Dhamendra) इस वक्त रिकवरी कर रहे हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद धर्मेंद्र घर पर ही हैं और डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। उनकी सेहत को लेकर ध्यान लगातार अपडेट्स भी आ रहे हैं। वहीं इसी बीच अब धर्मेंद्र की आने वाली फिल्म का भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धर्मेंद्र फिल्म इक्कीस (Ikiki) में दिखने वाले हैं। इसी बीच अब फिल्म से उनका पोस्टर रिलीज किया गया है।

    'इक्कीस' के पोस्टर में दिखे धर्मेंद्र
    दरअसल फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में एक पोस्टर रिलीज किया है। इस पोस्टर में धर्मेंद्र काफी सीरियस अंदाज में दिख रहे हैं। पोस्टर को देखकर फैंस भी इमोशनल हो गए हैं। इस पोस्टर को शेयर करने के साथ ही कैप्शन में लिखा गया है कि, ''पिता बेटों को पालते हैं, महान लोग देश को पालते हैं। धर्मेंद्र जी, एक 21 साल के अमर सैनिक के पिता के रूप में एक इमोशनल पावरहाउस हैं। एक सदाबहार लेजेंड हमें दूसरे लेजैंड की कहानी सुना रहा है।'' इसके साथ ही ट्रेलर रिलीज और फिल्म की रिलीज डेट की जानकारी इस पोस्टर में दी गई है।

     
     
     
    वहीं इस मोशन पोस्टर में धर्मेंद्र की आवाज भी सुनाई दे रही है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि, ''ये बड़ा बेटा अरुण हमेशा 21 की ही रहेगा।'' इस डायलॉग के साथ ही इस पोस्टर को अब सोशल मीडिया पर बहुत प्यार मिल रहा है। वहीं मेकर्स ने भी पूरी कोशिश की है कि वो पोस्टर के जरिए दर्शकों को बता सकें कि आखिरकार धर्मेंद्र का स्टारडम आज भी कितना है और आज भी उन्हें दर्शकों से कितना प्यार मिल रहा है और बड़ी बात ये है कि वो उम्र के इस पड़ाव पर भी काम कर रहे हैं।

    धर्मेंद्र की तबीयत में अब सुधार
    आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2025 को धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। अस्पताल में कई दिनों तक धर्मेंद्र भर्ती रहे तो वहीं पूरे देश ने उनके लिए दुआएं मांगी और आखिरकार वो घर वापस आ गए और इस वक्त रिकवरी कर रहे हैं। बीते दिनों ही उनकी हेल्थ पर अपडेट आया था, जिसमें कहा गया था कि वो धीरे-धीरे अब स्वस्थ हो रहे हैं और उम्मीद है जल्द ही बेहतर हो जाएंगे।

     

     
     
     
    25 दिसंबर को रिलीज होगी इक्कीस
    वहीं फिल्म इक्कीस की बात करें तो इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा आपको नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर बीते महीने ही रिलीज किया जा चुका है। फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों ने काफी प्यार दिया था। फिल्म को श्रीराम राघवन डायरेक्ट कर रहे हैं तो वहीं मेडॉक्स फिल्म्स और दिनेश विजन ने इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की है, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

