Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नए गाने से ढिंचैक पूजा का रिकॉर्ड तोड़ रही हैं Neha Kakkar? यूजर्स बोले- नए बिजनेस के लिए मुबारक

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:06 PM (IST)

    नेहा कक्कड़ का नया गाना 'कैंडी शॉप-लॉलीपॉप' इस वक्त यूट्यूब पर ट्रेंडिंग बना हुआ है। टोनी और नेहा के इस सिंगल को 2 दिन के अंदर ही मिलियन में व्यूज मिल ...और पढ़ें

    Hero Image

    कैंडी शॉप- लॉलीपॉप गाने की वजह से ट्रोल हुईं नेहा कक्कड़/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ के एक गाने का खुमार फैंस के सिर से उतरता नहीं, उससे पहले ही उनका दूसरा गाना रिलीज हो जाता है। 'कोका कोला' गाने के बाद वह अपना नया गाना 'लॉलीपॉप-कैंडी शॉप' लेकर आईं, जो दो दिन पहले ही यूट्यूब पर रिलीज हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नेहा कक्कड़ के नए गाने के लिरिक्स सुनने के बाद फैंस का माथा पूरी तरह से ठनक गया है। कैंडी शॉप गाने में नेहा कक्कड़ के डांस स्टेप को अश्लील बताते हुए यूजर्स उन पर देश की संस्कृति को खराब करने का इल्जाम लगा रहे हैं।

    कैंडी शॉप आते ही यूट्यूब पर कर रहा है ट्रेंड

    नेहा कक्कड़ का नया गाना 'कैंडी शॉप' यूट्यूब पर आते ही छा चुका है। इस गाने को अभी तक Youtube पर 22 मिलियन से ज्यादा दो दिन में व्यूज मिल चुके हैं और साथ ही ये सोशल मीडिया पर 19वें नंबर पर भी ट्रेंड हो रहा है। लॉलीपॉप-कैंडी शॉप गाने में नेहा कक्कड़ अकेले ही नहीं, बल्कि उनके छोटे भाई टोनी कक्कड़ भी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने गाने को प्रोड्यूस भी किया है।

    यह भी पढ़ें- टोनी और नेहा से हुई Sonu Kakkar की सुलह? रिश्ता तोड़ने के एक महीने बाद परिवार संग आईं नजर

    गाने को देखने के बाद उन पर सेलेना गोमेज से लेकर कोरियन सिंगर्स के स्टाइल को कॉपी करने का आरोप लग रहा है। गाने में टोनी कक्कड़ ने मराठी लिरिक्स का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन लॉलीपॉप शब्द का इतना ज्यादा इसमें इस्तेमाल हो गया है कि लोगों को गाने के लिरिक्स पल्ले ही नहीं पड़ रहे हैं। गाना तो लोग फिर भी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नेहा कक्कड़ ने इसमें डांस किया है, उसे देखकर फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। यहां तक कि कमेंट करते हुए कुछ यूजर्स उनकी तुलना ढिंचैक पूजा से कर रहे हैं।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Neha Kakkar (@nehakakkar)

    नेहा कक्कड़ को किया बुरी तरह ट्रोल

    एक यूजर ने नेहा कक्कड़ को उनके गाने के लिए ट्रोल करते हुए लिखा, "ये नेहा करना क्या चाहती है, भारतीय संस्कृति को किस दिशा में लेकर जा रही है। अब देश के युवा इससे क्या ही सीखेंगे"।

    neha kkkar

    दूसरे यूजर ने लिखा, "ये गाना और वीडियो बहुत ही पथैटिक हैं और शेमलेस है"।

    neha troll

    एक अन्य यूजर ने लिखा, "नेहा कक्कड़ ये क्या लेकर आई है। उन्होंने और ज्यादा छोटे दिखने के लिए कोई सर्जरी करवाई है। वह फेक कोरियन क्यों बनना चाह रही है। न तो वह इंडियन और न ही कोरियन लग रही हैं इस गाने में..मैरिड वुमन को ऐसे गाने नहीं करने चाहिए"।

    neha kakkar

    टोनी कक्कड़ को नए बिजनेस के लिए दी मुबारकबाद

    इस गाने को सुनने के बाद Youtube में नीचे कमेंट करते हुए फैंस नेहा कक्कड़ के भाई और सिंगर का मजाक उड़ाते हुए उन्हें नए लॉलीपॉप बिजनेस के लिए बधाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "इस गाने को सुनने के बाद कोकाकोला गाने के लिए इज्जत बढ़ गई है"।

    tony kakkar

    दूसरे यूजर ने लिखा, "क्या इसके बाद अभी और भी देखना बाकी है कि आज का म्यूजिक और कितना नीचे गिर सकता है"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "भैया नए बिजनेस के लिए बहुत-बहुत मुबारकबाद"।

    यह भी पढ़ें- Neha Kakkar ने अपने ड्राइवर की शादी में दिया इतना महंगा गिफ्ट, खुली रह गईं लोगों की आंखें