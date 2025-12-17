नए गाने से ढिंचैक पूजा का रिकॉर्ड तोड़ रही हैं Neha Kakkar? यूजर्स बोले- नए बिजनेस के लिए मुबारक
नेहा कक्कड़ का नया गाना 'कैंडी शॉप-लॉलीपॉप' इस वक्त यूट्यूब पर ट्रेंडिंग बना हुआ है। टोनी और नेहा के इस सिंगल को 2 दिन के अंदर ही मिलियन में व्यूज मिल ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ के एक गाने का खुमार फैंस के सिर से उतरता नहीं, उससे पहले ही उनका दूसरा गाना रिलीज हो जाता है। 'कोका कोला' गाने के बाद वह अपना नया गाना 'लॉलीपॉप-कैंडी शॉप' लेकर आईं, जो दो दिन पहले ही यूट्यूब पर रिलीज हुआ है।
नेहा कक्कड़ के नए गाने के लिरिक्स सुनने के बाद फैंस का माथा पूरी तरह से ठनक गया है। कैंडी शॉप गाने में नेहा कक्कड़ के डांस स्टेप को अश्लील बताते हुए यूजर्स उन पर देश की संस्कृति को खराब करने का इल्जाम लगा रहे हैं।
कैंडी शॉप आते ही यूट्यूब पर कर रहा है ट्रेंड
नेहा कक्कड़ का नया गाना 'कैंडी शॉप' यूट्यूब पर आते ही छा चुका है। इस गाने को अभी तक Youtube पर 22 मिलियन से ज्यादा दो दिन में व्यूज मिल चुके हैं और साथ ही ये सोशल मीडिया पर 19वें नंबर पर भी ट्रेंड हो रहा है। लॉलीपॉप-कैंडी शॉप गाने में नेहा कक्कड़ अकेले ही नहीं, बल्कि उनके छोटे भाई टोनी कक्कड़ भी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने गाने को प्रोड्यूस भी किया है।
यह भी पढ़ें- टोनी और नेहा से हुई Sonu Kakkar की सुलह? रिश्ता तोड़ने के एक महीने बाद परिवार संग आईं नजर
गाने को देखने के बाद उन पर सेलेना गोमेज से लेकर कोरियन सिंगर्स के स्टाइल को कॉपी करने का आरोप लग रहा है। गाने में टोनी कक्कड़ ने मराठी लिरिक्स का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन लॉलीपॉप शब्द का इतना ज्यादा इसमें इस्तेमाल हो गया है कि लोगों को गाने के लिरिक्स पल्ले ही नहीं पड़ रहे हैं। गाना तो लोग फिर भी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नेहा कक्कड़ ने इसमें डांस किया है, उसे देखकर फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। यहां तक कि कमेंट करते हुए कुछ यूजर्स उनकी तुलना ढिंचैक पूजा से कर रहे हैं।
View this post on Instagram
नेहा कक्कड़ को किया बुरी तरह ट्रोल
एक यूजर ने नेहा कक्कड़ को उनके गाने के लिए ट्रोल करते हुए लिखा, "ये नेहा करना क्या चाहती है, भारतीय संस्कृति को किस दिशा में लेकर जा रही है। अब देश के युवा इससे क्या ही सीखेंगे"।
दूसरे यूजर ने लिखा, "ये गाना और वीडियो बहुत ही पथैटिक हैं और शेमलेस है"।
एक अन्य यूजर ने लिखा, "नेहा कक्कड़ ये क्या लेकर आई है। उन्होंने और ज्यादा छोटे दिखने के लिए कोई सर्जरी करवाई है। वह फेक कोरियन क्यों बनना चाह रही है। न तो वह इंडियन और न ही कोरियन लग रही हैं इस गाने में..मैरिड वुमन को ऐसे गाने नहीं करने चाहिए"।
टोनी कक्कड़ को नए बिजनेस के लिए दी मुबारकबाद
इस गाने को सुनने के बाद Youtube में नीचे कमेंट करते हुए फैंस नेहा कक्कड़ के भाई और सिंगर का मजाक उड़ाते हुए उन्हें नए लॉलीपॉप बिजनेस के लिए बधाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "इस गाने को सुनने के बाद कोकाकोला गाने के लिए इज्जत बढ़ गई है"।
दूसरे यूजर ने लिखा, "क्या इसके बाद अभी और भी देखना बाकी है कि आज का म्यूजिक और कितना नीचे गिर सकता है"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "भैया नए बिजनेस के लिए बहुत-बहुत मुबारकबाद"।
यह भी पढ़ें- Neha Kakkar ने अपने ड्राइवर की शादी में दिया इतना महंगा गिफ्ट, खुली रह गईं लोगों की आंखें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।