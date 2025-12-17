नए गाने से ढिंचैक पूजा का रिकॉर्ड तोड़ रही हैं Neha Kakkar? यूजर्स बोले- नए बिजनेस के लिए मुबारक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ के एक गाने का खुमार फैंस के सिर से उतरता नहीं, उससे पहले ही उनका दूसरा गाना रिलीज हो जाता है। 'कोका कोला' गाने के बाद वह अपना नया गाना 'लॉलीपॉप-कैंडी शॉप' लेकर आईं, जो दो दिन पहले ही यूट्यूब पर रिलीज हुआ है।

नेहा कक्कड़ के नए गाने के लिरिक्स सुनने के बाद फैंस का माथा पूरी तरह से ठनक गया है। कैंडी शॉप गाने में नेहा कक्कड़ के डांस स्टेप को अश्लील बताते हुए यूजर्स उन पर देश की संस्कृति को खराब करने का इल्जाम लगा रहे हैं।

कैंडी शॉप आते ही यूट्यूब पर कर रहा है ट्रेंड नेहा कक्कड़ का नया गाना 'कैंडी शॉप' यूट्यूब पर आते ही छा चुका है। इस गाने को अभी तक Youtube पर 22 मिलियन से ज्यादा दो दिन में व्यूज मिल चुके हैं और साथ ही ये सोशल मीडिया पर 19वें नंबर पर भी ट्रेंड हो रहा है। लॉलीपॉप-कैंडी शॉप गाने में नेहा कक्कड़ अकेले ही नहीं, बल्कि उनके छोटे भाई टोनी कक्कड़ भी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने गाने को प्रोड्यूस भी किया है।

View this post on Instagram A post shared by Neha Kakkar (@nehakakkar) नेहा कक्कड़ को किया बुरी तरह ट्रोल एक यूजर ने नेहा कक्कड़ को उनके गाने के लिए ट्रोल करते हुए लिखा, "ये नेहा करना क्या चाहती है, भारतीय संस्कृति को किस दिशा में लेकर जा रही है। अब देश के युवा इससे क्या ही सीखेंगे"।

दूसरे यूजर ने लिखा, "ये गाना और वीडियो बहुत ही पथैटिक हैं और शेमलेस है"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "नेहा कक्कड़ ये क्या लेकर आई है। उन्होंने और ज्यादा छोटे दिखने के लिए कोई सर्जरी करवाई है। वह फेक कोरियन क्यों बनना चाह रही है। न तो वह इंडियन और न ही कोरियन लग रही हैं इस गाने में..मैरिड वुमन को ऐसे गाने नहीं करने चाहिए"।