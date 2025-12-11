इस फ्लाइट का खाना खाकर बेहोश हुईं Neelam Kothari, 9 घंटे तक फंसी रहीं एक्ट्रेस, क्रू मेंबर्स ने भी नहीं की मदद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस और नेटफ्लिक्स (Netflix) की 'फैब्यूलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' में नजर आईं नीलम कोठारी हाल ही में एक फ्लाइट का खाना खाकर बेहोश हो गई थीं, जिसकी जानकारी खुद एक्ट्रेस ने शेयर की। एक्ट्रेस ने एयरवेज पर गुस्सा व्यक्त करते हुए बताया है कि किस तरह से 9 घंटे तक उन्हें इस खाने और फ्लाइट डिले होने के कारण मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं।

फ्लाइट के क्रू मेंबर्स पर बरस पड़ीं नीलम कोठारी नीलम कोठारी ने हाल ही में अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इंटरनेशनल फ्लाइट एथिहाड (etihad) के क्रू मेंबर्स की लापरवाही पर अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए लिखा, "डियर @etihad, मुझे टोरंटो से मुंबई आते हुए जिस तरह से आपकी फ्लाइट में ट्रीटमेंट मिला, उससे मैं बहुत ही ज्यादा निराशा हूं। मेरी सिर्फ फ्लाइट 9 घंटे लेट नहीं थी, बल्कि फ्लाइट में खाना खाने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ी और मैं बेहोश हो गई।"

एयरवेज ने नीलम कोठारी से मांगी माफी नीलम कोठारी के इस एक्स पोस्ट पर जवाब देते हुए एयरवेज ने उनसे माफी मांगी और लिखा, "हाय नीलम, इस बारे में सुनकर बहुत ही दुख हुआ, आप हमसे DM के जरिए संपर्क करिए, हम मामले की जांच करके आपको सहायता प्रदान करेंगे। थैंक्स"।