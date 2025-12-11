Language
    इस फ्लाइट का खाना खाकर बेहोश हुईं Neelam Kothari, 9 घंटे तक फंसी रहीं एक्ट्रेस, क्रू मेंबर्स ने भी नहीं की मदद

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:52 PM (IST)

    90 के दशक मशहूर एक्ट्रेस नीलम कोठारी इंटरनेशनल फ्लाइट का खाना खाने के बाद बेहोश हो गई थी। 9 घंटे तक टोरंटो से मुंबई की फ्लाइट डिले होने पर हाल ही में ...और पढ़ें

    Hero Image

    फ्लाइट के खाने से बिगड़ी नीलम कोठारी की तबीयत/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस और नेटफ्लिक्स (Netflix) की 'फैब्यूलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' में नजर आईं नीलम कोठारी हाल ही में एक फ्लाइट का खाना खाकर बेहोश हो गई थीं, जिसकी जानकारी खुद एक्ट्रेस ने शेयर की। एक्ट्रेस ने एयरवेज पर गुस्सा व्यक्त करते हुए बताया है कि किस तरह से 9 घंटे तक उन्हें इस खाने और फ्लाइट डिले होने के कारण मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं।

    फ्लाइट के क्रू मेंबर्स पर बरस पड़ीं नीलम कोठारी

    नीलम कोठारी ने हाल ही में अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इंटरनेशनल फ्लाइट एथिहाड (etihad) के क्रू मेंबर्स की लापरवाही पर अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए लिखा, "डियर @etihad, मुझे टोरंटो से मुंबई आते हुए जिस तरह से आपकी फ्लाइट में ट्रीटमेंट मिला, उससे मैं बहुत ही ज्यादा निराशा हूं। मेरी सिर्फ फ्लाइट 9 घंटे लेट नहीं थी, बल्कि फ्लाइट में खाना खाने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ी और मैं बेहोश हो गई।"

    नीलम ने गुस्सा व्यक्त करते हुए आगे पोस्ट में लिखा, "मेरे साथ बैठे पैसेंजर ने मुझे सीट तक पहुंचाने में मदद की, लेकिन आप लोगों के क्रू की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली, यहां तक कि कोई चेक करने के लिए भी नहीं आया। मैंने आपकी ग्राहक सेवा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी, प्लीज इस मामले को तुरंत हैंडल करें"।

    neelam kothari

    एयरवेज ने नीलम कोठारी से मांगी माफी

    नीलम कोठारी के इस एक्स पोस्ट पर जवाब देते हुए एयरवेज ने उनसे माफी मांगी और लिखा, "हाय नीलम, इस बारे में सुनकर बहुत ही दुख हुआ, आप हमसे DM के जरिए संपर्क करिए, हम मामले की जांच करके आपको सहायता प्रदान करेंगे। थैंक्स"।

    neelam 1

    हालांकि, एयरवेज की इस लापरवाही को सोशल मीडिया यूजर्स ने नजरअंदाज नहीं किया और जमकर क्रू मेंबर्स को लताड़ लगाई। आपको बता दें कि नीलम कोठारी 'हम साथ-साथ हैं', 'सिंदूर', 'कुछ-कुछ होता है', 'जख्म' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।

