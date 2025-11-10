बॉबी-गोविंदा संग अफेयर...अरबपति बिजनेसमैन से टूटी शादी, दर्दभरी रही Neelam Kothari की कहानी

Language
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:19 PM (IST)

    90 के दशक में एक ऐसी ही अभिनेत्री थीं, जिनकी पर्सनल लाइफ ज्यादा लाइमलाइट में रही और इनका नाम है नीलम कोठारी (Neelam Kothari)। वही नीलम कोठारी, जिनकी फिल्में बेहद कमाल की रहीं, लेकिन निजी जीवन में कभी अपने अफेयर्स तो कभी अपनी शादी को लेकर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं। 

    निजी जीवन के चलते सुर्खियों में रहीं नीलम कोठारी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. हिंदी सिनेमा में अबतक कई हसीनाएं आईं जिनके जीवन में करियर से ज्यादा चर्चा उनके निजी जीवन को लेकर रही है। कई अभिनेत्रियों को तो अपनी पर्सनल लाइफ के चलते काफी कुछ झेलना भी पड़ा था। एक ऐसी ही अभिनेत्री थीं, जिनकी पर्सनल लाइफ ज्यादा लाइमलाइट में रही और इनका नाम है नीलम कोठारी (Neelam Kothari)। वही नीलम कोठारी, जिनकी फिल्में बेहद कमाल की रहीं, लेकिन निजी जीवन में कभी अपने अफेयर्स तो कभी अपनी शादी को लेकर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं। हाल ही में नीलम कोठारी ने अपना जन्मदिन मनाया है। आइए जानते हैं कि उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम किस्से...

    अरबपति बिजनेसमैन से की थी शादी
    साल 1984 में फिल्म 'जवानी' से नीलम कोठारी ने अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म 'इल्जाम' से वो चर्चा में आ गईं। इसके बाद उन्होंने लव 86, आग ही आग, सिंदूर, ताकतवर और हम साथ-साथ हैं समेत कई फिल्मों में काम किया। फिल्म हम साथ-साथ हैं की रिलीज के साथ ही उन्होंने शादी भी कर ली थी। दरअसल उस दौरान नीलम कोठारी धीरे-धीरे बॉलीवुड की कम फिल्मों में नजर आने लगी थीं। फिल्म कुछ-कुछ होता है में उनका कैमियो अपीयरेंस काफी पसंद किया गया था। इसी बीच उनकी मुलाकात यूके बेस्ड बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से हुई।

    Rishi Sethia

    दोनों का प्यार तुरंत शादी की मंजिल तक पहुंच गया। साल 2000 में नीलम कोठारी ने ऋषि सेठिया से शादी की थी। हालांकि शादी के कुछ वक्त बाद ही दोनों में अनबन हो गई और साल 2002 में दोनों का तलाक भी हो गया। नीलम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि, ऋषि नीलम के ऊपर नाम बदलने के लिए दबाव बना रहे थे साथ ही नॉनवेज ना खाने के लिए भी कह रहे थे। इस सबसे नीलम परेशान हो गईं और ऋषि से अलग हो गई। ऋषि सेठिया की नेटवर्थ 65,000 करोड़ बताई जाती है। इसके बाद, साल 2011 में उन्होंने समीर सोनी से शादी की और फिर साल 2013 में एक बेटी अहाना को गोद लिया था।

     

    गोविंदा संग रहा नीलम का अफेयर
    नीलम कोठारी की शादी से पहले उनका नाम गोविंदा से जुड़ा था। दरअसल गोविंदा और नीलम ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। 1986 में फिल्म इल्जाम में गोविंदा और नीलम की जोड़ी खूब पसंद की गई। इसके बाद दोनों ने 14 फिल्मों में साथ काम किया। कहा जाता है कि फिल्मों में काम के दौरान ही गोविंदा और नीलम नजदीक आ गए और दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हो गई।

    neelam govinda

    गोविंदा नीलम से शादी करना चाहते थे। कहा तो ये भी जाता है कि, गोविंदा ने तो नीलम के प्यार में पड़कर सुनीता के साथ अपनी सगाई भी तोड़ ली थी। वहीं गोविंदा की मां उनकी शादी डायरेक्टर आनंद सिंह की साली यानी सुनीता से करवाना चाहती थीं। गोविंदा कभी भी अपनी मां की बात नहीं काटते थे और मां की हर बात वो मानते भी थे। आखिरकार मां की बात मानकर गोविंदा ने नीलम से दूरी बना ली और सुनीता को अपना हमसफर बना लिया।

    बॉबी देओल संग भी जुड़ा नीलम का नाम
    गोविंदा के अलावा नीलम का नाम बॉबी देओल के साथ भी जुडा। कहा जाता है कि नीलम और बॉबी एक दूसरे के प्यार में काफी सीरियस थे। दोनों के करीबी दोस्त इस अफेयर के बारे में जानते थे। दोनों शादी भी करना चाहते थे लेकिन इस बीच धर्मेंद्र की एंट्री सबकुछ बदल दिया। दरअसल बॉबी के पापा और एक्टर धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि नीलम से बॉबी की शादी हो। वो नीलम को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बॉबी और नीलम करीब 5 साल सीरियस रिलेशनशिप में रहे हालांकि इनका रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच क्योंकि धर्मेंद्र इस रिलेशनशिप के सख्त खिलाफ थे। इसी के चलते बॉबी और नीलम का रिश्ता खत्म हो गया। एक इंटरव्यू में खुद नीलम ने कहा था कि, अगर वो बॉबी से शादी करतीं तो शायद खुश नहीं रह पातीं।

    Neelam Samir

    नीलम की जिंदगी में अब समीर सोनी हैं। दोनों ने साल 2011 में शादी की थी और फिर साल 2013 में दोनों ने एक बेटी को गोद लिया था। नीलम ज्वैलरी का बिजनेस करती हैं और साथ ही फिर से कमबैक कर चुकी हैं। करण जौहर की फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइव्स में वो नजर आईं हैं।

     

