सामंथा को ट्रोल करने वाले डॉक्टर ने अब नयनतारा पर कसा तंज, 'जवान' एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब

This is cinema actress Nayantara who has more than twice the following of the other actress Samantha miselading her 8.7 million followers on a supplement called hibiscus tea.

If she had stopped at hibiscus tea is kind of tasty, that would have been ok. But no, they have to go… pic.twitter.com/d1fQCohsGU— TheLiverDoc (@theliverdr) July 29, 2024

नयनतारा ने दिया रिएक्शन

द लिवर डॉक के इस पोस्ट के बाद नयनतारा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। 'जवान' एक्ट्रेस ने कहा, "बेवकूफ लोगों से कभी बहस मत करो। वे अपने लेवल तक नीचे घसीटेंगे और फिर आपको अपने अनुभव से हरा देंगे।"

नयनतारा की डॉक्टर को कहा झोलाछाप

नयनतारा की हेल्थकेयर एक्सपर्ट मुनमुन ने भी एक पोस्ट के जरिए द लिवर डॉक की क्लास लगाई है। इस पर द लिवर डॉक ने कहा, "अभिनेत्री नयनतारा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मुझे 'गाली' देने और हिबिस्कस चाय के लाभों पर अपनी पोस्ट को चुपचाप हटाने के बाद उनकी 'सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट' मिस मुनमुन गनेरीवाल, जिन्हें मैंने 'झोलाछाप' कहा था, ने मेरे खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यह साबित करते हुए कि वह वास्तव में एक 'झोलाछाप' हैं।"

आखिरी बार नयनतारा को बॉलीवुड फिल्म जवान में शाह रुख खान के साथ देखा गया था। जल्द ही वह साउथ फिल्म कन्नप्पा में नजर आएंगी।

यह भी पढ़ें- पूरा हुआ Nayanthara का सालों पुराना सपना, फोटो शेयर कर एक्ट्रेस ने दिखाई एक झलक