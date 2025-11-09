सुसाइड करना चाहते थे Nawazuddin Siddiqui, ट्रेन की पटरी पर हो गए थे खड़े, फिर हुआ यूं

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) आज बॉलीवुड में सबस चहेते एक्टर्स में से एक हैं। पॉजीटिव से लेकर नेगेटिव वाले रोल भी नवाजुद्दीन ने बड़े ही दिलचस्प तरीके से निभाए हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर के फाजिल से लेकर मंटो, किक जैसी फिल्मों में नवाजुद्दीन अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी है। लेकिन इस सफलता से पहले नवाजुद्दीन ने काफी असफलताएं भी देखी हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब नवाजुद्दीन सुसाइड तक का सोचने लगे थे।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में उस वक्त की बात थी जब उन्हें लगने लगा था कि वे एक दिन मर जाएंगे। ये दिन थे उनके स्ट्रगल के जब उनके पास कोई काम नहीं था। जब उनसे पूछा गया था उन्हें सुसाइड के विचार कब आए थे। इस पर उन्होंने कहा था कि मेरा सबसे कमजोर वक्त गैंग्स ऑफ वासेपुर आने के 5 साल पहले था।

ट्रेन के सामने खड़े हो गए थे एक्टर नवाजुद्दीन ने आगे बताया, 'मीरा रोड पर ट्रेन जा रही थी और मैं थोड़ा था टूटा हुआ था, मैंने सोचा चला जाऊं क्या फिर मैंने अपने आप से कहा- एक्टिंग कौन तेरा बाप करेगा'। हंसते हुए एक्टर ने ये बात कही। वे वापस लौट आए और अपने काम में लग गए। नवाजुद्दीन को अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर से बड़ा ब्रेक मिला था जो 2012 में रिलीज हुई थी।