    सुसाइड करना चाहते थे Nawazuddin Siddiqui, ट्रेन की पटरी पर हो गए थे खड़े, फिर हुआ यूं

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 04:36 PM (IST)

    Nawazuddin Siddiqui की एक्टिंग के करोड़ों लोग कायल हैं, लेकिन आज जो सफलता उन्हें मिली है उसके पीछे का स्ट्रगल भी उतना ही बड़ा रहा है। एक वक्त ऐसा था जब उनके पास कोई काम नहीं था और वो सुसाइड करने ट्रेन की पटरी पर चले गए थे।

    सुसाइड करने वाले थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) आज बॉलीवुड में सबस चहेते एक्टर्स में से एक हैं। पॉजीटिव से लेकर नेगेटिव वाले रोल भी नवाजुद्दीन ने बड़े ही दिलचस्प तरीके से निभाए हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर के फाजिल से लेकर मंटो, किक जैसी फिल्मों में नवाजुद्दीन अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी है। लेकिन इस सफलता से पहले नवाजुद्दीन ने काफी असफलताएं भी देखी हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब नवाजुद्दीन सुसाइड तक का सोचने लगे थे।

    नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में उस वक्त की बात थी जब उन्हें लगने लगा था कि वे एक दिन मर जाएंगे। ये दिन थे उनके स्ट्रगल के जब उनके पास कोई काम नहीं था। जब उनसे पूछा गया था उन्हें सुसाइड के विचार कब आए थे। इस पर उन्होंने कहा था कि मेरा सबसे कमजोर वक्त गैंग्स ऑफ वासेपुर आने के 5 साल पहले था।

    इस वजह से सुसाइड करना चाहते थे नवाजुद्दीन

    उन्होंने कहा, 'मेरे जो दोस्त थे वो एक के बाद जा रहे थे, एक की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, एक पागल होके मर गया, एक शराब पीके खत्म हो गया, ऐसे 4-5 एक्टर दोस्तों की मौत हो चुकी थी। मैं उस वक्त काफी कमजोर हो गया था, तो मुझे भी लगा कि मैं भी जल्दी चला जाऊंगा। इसीलिए मैं काफी वक्त बाहर बिताता था ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को देख पाऊं, क्योंकि मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। वे सब स्ट्रगल के दौर में ही दुनिया के छोड़ कर चले गए तो मैं सहम गया था'।

    ट्रेन के सामने खड़े हो गए थे एक्टर

    नवाजुद्दीन ने आगे बताया, 'मीरा रोड पर ट्रेन जा रही थी और मैं थोड़ा था टूटा हुआ था, मैंने सोचा चला जाऊं क्या फिर मैंने अपने आप से कहा- एक्टिंग कौन तेरा बाप करेगा'। हंसते हुए एक्टर ने ये बात कही। वे वापस लौट आए और अपने काम में लग गए। नवाजुद्दीन को अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर से बड़ा ब्रेक मिला था जो 2012 में रिलीज हुई थी।

    नवाजुद्दीन ने कहानी, पान सिंह तोमर, न्यूयॉर्क, तलाश, लंचबॉक्स, किक, बदलापुर, बजरंगी भाईजान, रमन राघव, मांझी, रईस, मुन्ना माइकल, मंटो, ठाकरे, मोतीचूर चकनाचूर जैसी फिल्मों में काम किया है। उनकी पिछली रिलीज थामा थी जिसमें उन्होंने आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के साथ काम किया।

